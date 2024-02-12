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В Польше заявили о необходимости получения ядерного оружия - РИА Новости, 12.02.2024
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12:57 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/polsha-1926828872.html
В Польше заявили о необходимости получения ядерного оружия
В Польше заявили о необходимости получения ядерного оружия - РИА Новости, 12.02.2024
В Польше заявили о необходимости получения ядерного оружия
Польша через несколько лет должна получить ядерное оружие, заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью радиостанции RMF FM. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:57
2024-02-12T12:57
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ВАРШАВА, 12 фев - РИА Новости. Польша через несколько лет должна получить ядерное оружие, заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью радиостанции RMF FM. "Я считаю этот сценарий реальным", - сказал он о перспективах появления в Польше ядерного оружия. По его словам, оно могло бы быть получено страной, в частности, в рамках программы НАТО Nuclear sharing. "Наличие такого арсенала я считаю вызовом на ближайшие несколько лет. Надеюсь, до этого дойдет", - сказал генерал. Комментируя замечание о том, что содержание ядерного оружия - дорогостоящее предприятие, Крашевский отметил, что "у безопасности нет цены". Программа Nuclear Sharing позволяет странам США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые таким оружием не обладают. США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
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сша, польша, европа, в мире
США, Польша, Европа, В мире
В Польше заявили о необходимости получения ядерного оружия

Генерал Крашевский счел появление в Польше ЯО реальным и необходимым

© AP Photo / Alik KepliczВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 фев - РИА Новости. Польша через несколько лет должна получить ядерное оружие, заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью радиостанции RMF FM.
"Я считаю этот сценарий реальным", - сказал он о перспективах появления в Польше ядерного оружия.
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По его словам, оно могло бы быть получено страной, в частности, в рамках программы НАТО Nuclear sharing.
«
"Наличие такого арсенала я считаю вызовом на ближайшие несколько лет. Надеюсь, до этого дойдет", - сказал генерал.
Комментируя замечание о том, что содержание ядерного оружия - дорогостоящее предприятие, Крашевский отметил, что "у безопасности нет цены".
Программа Nuclear Sharing позволяет странам США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые таким оружием не обладают. США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.
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