https://ria.ru/20240212/polsha-1926828872.html

В Польше заявили о необходимости получения ядерного оружия

В Польше заявили о необходимости получения ядерного оружия - РИА Новости, 12.02.2024

В Польше заявили о необходимости получения ядерного оружия

Польша через несколько лет должна получить ядерное оружие, заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью радиостанции RMF FM. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:57

2024-02-12T12:57

2024-02-12T12:57

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ВАРШАВА, 12 фев - РИА Новости. Польша через несколько лет должна получить ядерное оружие, заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью радиостанции RMF FM. "Я считаю этот сценарий реальным", - сказал он о перспективах появления в Польше ядерного оружия. По его словам, оно могло бы быть получено страной, в частности, в рамках программы НАТО Nuclear sharing. "Наличие такого арсенала я считаю вызовом на ближайшие несколько лет. Надеюсь, до этого дойдет", - сказал генерал. Комментируя замечание о том, что содержание ядерного оружия - дорогостоящее предприятие, Крашевский отметил, что "у безопасности нет цены". Программа Nuclear Sharing позволяет странам США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые таким оружием не обладают. США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

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