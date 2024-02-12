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Полиция проверит видео с детьми, изводящими жильцов дома в Сочи - РИА Новости, 12.02.2024
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20:43 12.02.2024 (обновлено: 20:44 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/politsiya-1926952678.html
Полиция проверит видео с детьми, изводящими жильцов дома в Сочи
Полиция проверит видео с детьми, изводящими жильцов дома в Сочи - РИА Новости, 12.02.2024
Полиция проверит видео с детьми, изводящими жильцов дома в Сочи
Полиция Сочи проводит проверку после публикации видео с детьми, изводящими жильцов пятиэтажки, сообщает УВД курорта. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:43
2024-02-12T20:44
происшествия
сочи
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СОЧИ, 12 фев - РИА Новости. Полиция Сочи проводит проверку после публикации видео с детьми, изводящими жильцов пятиэтажки, сообщает УВД курорта. В понедельник в Telegram-канале "Типичный Сочи" появилось видео с двумя детьми, один из которых стоит на козырьке подъезда и стучит трубой в окно ближайшей квартиры. В ответ из дома слышна ругань взрослого. Уточняется, что местные жители жалуются на детей, которые также пакостят в подъезде одной из пятиэтажек Сочи, кидают кирпичи в двери, матерятся и дерзят взрослым. "По данному факту сотрудниками отдела полиции Хостинского района Сочи проводится проверка. Личности девочек установлены", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства инцидента, зафиксированного на видео.
https://ria.ru/20240212/delo-1926906578.html
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
Полиция проверит видео с детьми, изводящими жильцов дома в Сочи

УВД: полиция проверит видео с детьми, изводящими жильцов дома в Сочи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 12 фев - РИА Новости. Полиция Сочи проводит проверку после публикации видео с детьми, изводящими жильцов пятиэтажки, сообщает УВД курорта.
В понедельник в Telegram-канале "Типичный Сочи" появилось видео с двумя детьми, один из которых стоит на козырьке подъезда и стучит трубой в окно ближайшей квартиры. В ответ из дома слышна ругань взрослого. Уточняется, что местные жители жалуются на детей, которые также пакостят в подъезде одной из пятиэтажек Сочи, кидают кирпичи в двери, матерятся и дерзят взрослым.
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"По данному факту сотрудниками отдела полиции Хостинского района Сочи проводится проверка. Личности девочек установлены", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства инцидента, зафиксированного на видео.
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