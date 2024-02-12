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Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане - РИА Новости, 12.02.2024
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21:08 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/pogoda-1926957286.html
Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане
Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане - РИА Новости, 12.02.2024
Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане
Ледяной дождь, мокрый снег и туман ожидаются в Москве до утра вторника, сообщает столичное ГУ МЧС. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T21:08
2024-02-12T21:08
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ледяной дождь, мокрый снег и туман ожидаются в Москве до утра вторника, сообщает столичное ГУ МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением атмосферного фронта, в период с 21.00 часов 12 февраля до 06.00 часов 13 февраля по Москве сохранится гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, налипание мокрого снега, туман. Местами сильная гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и оставлять машину вдали от деревьев. Пешеходов призывают быть внимательнее и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. В случае затруднительной ситуации на дороге следует звонить по телефону "101" или единому телефону доверия ГУМЧС по Москве: 8 (495) 637-22-22.
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РИА Новости
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане

МЧС предупредило москвичей о ледяном дожде и тумане до утра вторника

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЖенщина стоит на дороге во время снегопада в Москве
Женщина стоит на дороге во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Женщина стоит на дороге во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ледяной дождь, мокрый снег и туман ожидаются в Москве до утра вторника, сообщает столичное ГУ МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением атмосферного фронта, в период с 21.00 часов 12 февраля до 06.00 часов 13 февраля по Москве сохранится гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, налипание мокрого снега, туман. Местами сильная гололедица", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и оставлять машину вдали от деревьев. Пешеходов призывают быть внимательнее и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
В случае затруднительной ситуации на дороге следует звонить по телефону "101" или единому телефону доверия ГУМЧС по Москве: 8 (495) 637-22-22.
Последствия циклона "Ольга" в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

Человек идет во время снегопада по улице в Москве

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Он накрыл всю территорию столицы.

Мужчина раздает листовки во время снегопада в Москве

Он накрыл всю территорию столицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

Мужчина убирает снег лопатой в одном из московских дворов

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

Мужчина стоит возле своей машины во время снегопада в Москве

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Тогда она составила 58 сантиметров.

Люди идут по улице в Москве во время снегопада

Тогда она составила 58 сантиметров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Автомобили едут по улице в Москве во время циклона

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

Люди во время снегопада на улице Москвы

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Люди переходят улицу во время снегопада в Москве

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Он накрыл всю территорию столицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Тогда она составила 58 сантиметров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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