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Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане

Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане - РИА Новости, 12.02.2024

Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане

Ледяной дождь, мокрый снег и туман ожидаются в Москве до утра вторника, сообщает столичное ГУ МЧС. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T21:08

2024-02-12T21:08

2024-02-12T21:08

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ледяной дождь, мокрый снег и туман ожидаются в Москве до утра вторника, сообщает столичное ГУ МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением атмосферного фронта, в период с 21.00 часов 12 февраля до 06.00 часов 13 февраля по Москве сохранится гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, налипание мокрого снега, туман. Местами сильная гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и оставлять машину вдали от деревьев. Пешеходов призывают быть внимательнее и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. В случае затруднительной ситуации на дороге следует звонить по телефону "101" или единому телефону доверия ГУМЧС по Москве: 8 (495) 637-22-22.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр