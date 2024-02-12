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Жителя Омска приговорили к 16 годам за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/podzhog-1926892652.html
Жителя Омска приговорили к 16 годам за поджог релейного шкафа
Жителя Омска приговорили к 16 годам за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 12.02.2024
Жителя Омска приговорили к 16 годам за поджог релейного шкафа
Жителя Омска, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге, приговорили к 16 годам лишения свободы по статьям о госизмене, диверсии и терроризме,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:28
2024-02-12T16:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
омск
омская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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ОМСК, 12 фев - РИА Новости. Жителя Омска, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге, приговорили к 16 годам лишения свободы по статьям о госизмене, диверсии и терроризме, сообщила пресс-служба УФСБ России по Омской области. Как установил суд, в мае 2023 года 22-летний омич "совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги" в районе станции Московка. Отмечается, что фигурант - сторонник нацистской идеологии и участник организации "Легион Свобода России"*, украинские кураторы поставили перед ним задачу "по осуществлению разведки в окружении военных частей министерства обороны РФ". Задержали его в июне. "Приговором 2-го Восточного окружного военного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями "диверсия", "участие в деятельности террористической организации", "государственная измена", и приговорен к 16 годам лишения свободы", - добавили в пресс-службе. Первые три года омич проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231229/gosizmena-1918932805.html
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безопасность, россия, омск, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Омск, Омская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Жителя Омска приговорили к 16 годам за поджог релейного шкафа

Омич из террористической организации получил 16 лет за поджог релейного шкафа

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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ОМСК, 12 фев - РИА Новости. Жителя Омска, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге, приговорили к 16 годам лишения свободы по статьям о госизмене, диверсии и терроризме, сообщила пресс-служба УФСБ России по Омской области.
Как установил суд, в мае 2023 года 22-летний омич "совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги" в районе станции Московка. Отмечается, что фигурант - сторонник нацистской идеологии и участник организации "Легион Свобода России"*, украинские кураторы поставили перед ним задачу "по осуществлению разведки в окружении военных частей министерства обороны РФ". Задержали его в июне.
"Приговором 2-го Восточного окружного военного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями "диверсия", "участие в деятельности террористической организации", "государственная измена", и приговорен к 16 годам лишения свободы", - добавили в пресс-службе.
Первые три года омич проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияОмскОмская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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