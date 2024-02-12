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Жителя Омска приговорили к 16 годам за поджог релейного шкафа
Жителя Омска приговорили к 16 годам за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 12.02.2024
Жителя Омска приговорили к 16 годам за поджог релейного шкафа
Жителя Омска, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге, приговорили к 16 годам лишения свободы по статьям о госизмене, диверсии и терроризме,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:28
2024-02-12T16:28
2024-02-12T16:28
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ОМСК, 12 фев - РИА Новости. Жителя Омска, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге, приговорили к 16 годам лишения свободы по статьям о госизмене, диверсии и терроризме, сообщила пресс-служба УФСБ России по Омской области. Как установил суд, в мае 2023 года 22-летний омич "совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги" в районе станции Московка. Отмечается, что фигурант - сторонник нацистской идеологии и участник организации "Легион Свобода России"*, украинские кураторы поставили перед ним задачу "по осуществлению разведки в окружении военных частей министерства обороны РФ". Задержали его в июне. "Приговором 2-го Восточного окружного военного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями "диверсия", "участие в деятельности террористической организации", "государственная измена", и приговорен к 16 годам лишения свободы", - добавили в пресс-службе. Первые три года омич проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231229/gosizmena-1918932805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, омск, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Омск, Омская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Жителя Омска приговорили к 16 годам за поджог релейного шкафа
Омич из террористической организации получил 16 лет за поджог релейного шкафа
ОМСК, 12 фев - РИА Новости. Жителя Омска, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге, приговорили к 16 годам лишения свободы по статьям о госизмене, диверсии и терроризме, сообщила пресс-служба УФСБ России по Омской области.
Как установил суд, в мае 2023 года 22-летний омич "совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги" в районе станции Московка. Отмечается, что фигурант - сторонник нацистской идеологии и участник организации "Легион Свобода России"*, украинские кураторы поставили перед ним задачу "по осуществлению разведки в окружении военных частей министерства обороны РФ". Задержали его в июне.
"Приговором 2-го Восточного окружного военного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями "диверсия", "участие в деятельности террористической организации", "государственная измена", и приговорен к 16 годам лишения свободы", - добавили в пресс-службе.
Первые три года омич проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.
* Запрещенная в России террористическая организация
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