https://ria.ru/20240212/podzhog-1926892652.html

Жителя Омска приговорили к 16 годам за поджог релейного шкафа

Жителя Омска приговорили к 16 годам за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 12.02.2024

Жителя Омска приговорили к 16 годам за поджог релейного шкафа

Жителя Омска, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге, приговорили к 16 годам лишения свободы по статьям о госизмене, диверсии и терроризме,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:28

2024-02-12T16:28

2024-02-12T16:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

омск

омская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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ОМСК, 12 фев - РИА Новости. Жителя Омска, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге, приговорили к 16 годам лишения свободы по статьям о госизмене, диверсии и терроризме, сообщила пресс-служба УФСБ России по Омской области. Как установил суд, в мае 2023 года 22-летний омич "совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги" в районе станции Московка. Отмечается, что фигурант - сторонник нацистской идеологии и участник организации "Легион Свобода России"*, украинские кураторы поставили перед ним задачу "по осуществлению разведки в окружении военных частей министерства обороны РФ". Задержали его в июне. "Приговором 2-го Восточного окружного военного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями "диверсия", "участие в деятельности террористической организации", "государственная измена", и приговорен к 16 годам лишения свободы", - добавили в пресс-службе. Первые три года омич проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231229/gosizmena-1918932805.html

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омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, омск, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр