https://ria.ru/20240212/podderzhka-1926895822.html

Фонд развития предпринимательства Удмуртии изменил условия поддержки

Фонд развития предпринимательства Удмуртии изменил условия поддержки - РИА Новости, 12.02.2024

Фонд развития предпринимательства Удмуртии изменил условия поддержки

Удмуртский фонд развития предпринимательства пересмотрел условия поддержки бизнеса, теперь господдержку в первую очередь будут оказывать субъектам МСП,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:45

2024-02-12T16:45

2024-02-12T16:45

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удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Удмуртский фонд развития предпринимательства пересмотрел условия поддержки бизнеса, теперь господдержку в первую очередь будут оказывать субъектам МСП, реализующим федеральные или региональные приоритетные проекты, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Речь идет о предприятиях и организациях, которые занимаются обрабатывающим производством, гостиничным бизнесом, туризмом, деятельностью в области информации и связи, сельским хозяйством, пассажироперевозками, образовательной деятельностью. Как отметили в пресс-службе, эти компании могут получить микрозайм по ставке 10% годовых, в моногородах – по ставке 6,5% годовых. Для всех остальных категорий заемщиков ставка не поменялась, осталась в размере 13% годовых, при текущей ключевой ставке банка РФ 16%. Начинающий бизнес также может рассчитывать на поддержку удмуртского фонда развития предпринимательства. С 5 февраля этого года под категорию начинающего попадают те предприниматели и организации, срок регистрации которых составляет менее двух лет. Ставка для них сейчас 10% годовых, а если бизнес расположен в моногороде - 6,5%. Для физлиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", предусмотрены ставки от 6,5 до 13% годовых в зависимости от вида деятельности, места ведения бизнеса и суммы микрозайма. Субъектам МСП и самозанятым предоставляют микрозаймы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", реализуемого по указу президента РФ.

https://ria.ru/20231215/kredit-1916042180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , предприниматели, удмуртская республика (удмуртия)