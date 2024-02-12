https://ria.ru/20240212/podderzhka-1926895822.html
Фонд развития предпринимательства Удмуртии изменил условия поддержки
Фонд развития предпринимательства Удмуртии изменил условия поддержки - РИА Новости, 12.02.2024
Фонд развития предпринимательства Удмуртии изменил условия поддержки
Удмуртский фонд развития предпринимательства пересмотрел условия поддержки бизнеса, теперь господдержку в первую очередь будут оказывать субъектам МСП,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:45
2024-02-12T16:45
2024-02-12T16:45
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
предприниматели
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Удмуртский фонд развития предпринимательства пересмотрел условия поддержки бизнеса, теперь господдержку в первую очередь будут оказывать субъектам МСП, реализующим федеральные или региональные приоритетные проекты, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Речь идет о предприятиях и организациях, которые занимаются обрабатывающим производством, гостиничным бизнесом, туризмом, деятельностью в области информации и связи, сельским хозяйством, пассажироперевозками, образовательной деятельностью. Как отметили в пресс-службе, эти компании могут получить микрозайм по ставке 10% годовых, в моногородах – по ставке 6,5% годовых. Для всех остальных категорий заемщиков ставка не поменялась, осталась в размере 13% годовых, при текущей ключевой ставке банка РФ 16%. Начинающий бизнес также может рассчитывать на поддержку удмуртского фонда развития предпринимательства. С 5 февраля этого года под категорию начинающего попадают те предприниматели и организации, срок регистрации которых составляет менее двух лет. Ставка для них сейчас 10% годовых, а если бизнес расположен в моногороде - 6,5%. Для физлиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", предусмотрены ставки от 6,5 до 13% годовых в зависимости от вида деятельности, места ведения бизнеса и суммы микрозайма. Субъектам МСП и самозанятым предоставляют микрозаймы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", реализуемого по указу президента РФ.
https://ria.ru/20231215/kredit-1916042180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , предприниматели, удмуртская республика (удмуртия)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Предприниматели, Удмуртская Республика (Удмуртия)
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Удмуртский фонд развития предпринимательства пересмотрел условия поддержки бизнеса, теперь господдержку в первую очередь будут оказывать субъектам МСП, реализующим федеральные или региональные приоритетные проекты, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Речь идет о предприятиях и организациях, которые занимаются обрабатывающим производством, гостиничным бизнесом, туризмом, деятельностью в области информации и связи, сельским хозяйством, пассажироперевозками, образовательной деятельностью.
Как отметили в пресс-службе, эти компании могут получить микрозайм по ставке 10% годовых, в моногородах – по ставке 6,5% годовых. Для всех остальных категорий заемщиков ставка не поменялась, осталась в размере 13% годовых, при текущей ключевой ставке банка РФ
16%.
Начинающий бизнес также может рассчитывать на поддержку удмуртского фонда развития предпринимательства. С 5 февраля этого года под категорию начинающего попадают те предприниматели и организации, срок регистрации которых составляет менее двух лет. Ставка для них сейчас 10% годовых, а если бизнес расположен в моногороде - 6,5%.
Для физлиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", предусмотрены ставки от 6,5 до 13% годовых в зависимости от вида деятельности, места ведения бизнеса и суммы микрозайма.
Субъектам МСП и самозанятым предоставляют микрозаймы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", реализуемого по указу президента РФ.
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