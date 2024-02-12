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В Госдуме предложили провести проверку всех детских площадок в России - РИА Новости, 12.02.2024
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12:53 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/ploschadki-1926828368.html
В Госдуме предложили провести проверку всех детских площадок в России
В Госдуме предложили провести проверку всех детских площадок в России - РИА Новости, 12.02.2024
В Госдуме предложили провести проверку всех детских площадок в России
Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая предложила провести проверку всех детских площадок в субъектах России, включив в специальный реестр... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:53
2024-02-12T12:53
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая предложила провести проверку всех детских площадок в субъектах России, включив в специальный реестр площадки каждого района муниципалитета, предложение опубликовано в Telegram-канале "Единой России". "Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила провести "перепись" всех детских площадок в субъектах. В данный реестр должны быть включены площадки каждого района муниципалитета", - говорится в публикации. В ней отмечается, что большое количество детских площадок никем не контролируется, из-за чего дети получают травмы. Также депутат ГД отметила, что необходимо контролировать и аттракционы. "Нам необходимо изучить успешный опыт работы с бесхозными игровыми комплексами, например, в Туле, в Москве. Также соответствующий законопроект разрабатывается в Санкт-Петербурге. Собирая реестр детских площадок, нужно обращать внимание не только на те, за которые несут ответственность сами муниципалитеты и управляющие компании, но на те, что установлены в детских садах. Далеко не в каждом детском саду понимают, как нужно правильно обслуживать детскую площадку", - приводятся слова Буцкой.
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россия, тула, москва, татьяна буцкая, госдума рф, единая россия
Россия, Тула, Москва, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме предложили провести проверку всех детских площадок в России

В ГД предложили провести проверку всех детских площадок в субъектах России

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЗаснеженная детская площадка
Заснеженная детская площадка - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Заснеженная детская площадка . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая предложила провести проверку всех детских площадок в субъектах России, включив в специальный реестр площадки каждого района муниципалитета, предложение опубликовано в Telegram-канале "Единой России".
"Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила провести "перепись" всех детских площадок в субъектах. В данный реестр должны быть включены площадки каждого района муниципалитета", - говорится в публикации.
В ней отмечается, что большое количество детских площадок никем не контролируется, из-за чего дети получают травмы. Также депутат ГД отметила, что необходимо контролировать и аттракционы.
"Нам необходимо изучить успешный опыт работы с бесхозными игровыми комплексами, например, в Туле, в Москве. Также соответствующий законопроект разрабатывается в Санкт-Петербурге. Собирая реестр детских площадок, нужно обращать внимание не только на те, за которые несут ответственность сами муниципалитеты и управляющие компании, но на те, что установлены в детских садах. Далеко не в каждом детском саду понимают, как нужно правильно обслуживать детскую площадку", - приводятся слова Буцкой.
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РоссияТулаМоскваТатьяна БуцкаяГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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