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Абрамченко считает возможным создание в будущем разлагаемого пластика - РИА Новости, 12.02.2024
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17:10 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/plastik-1926905080.html
Абрамченко считает возможным создание в будущем разлагаемого пластика
Абрамченко считает возможным создание в будущем разлагаемого пластика - РИА Новости, 12.02.2024
Абрамченко считает возможным создание в будущем разлагаемого пластика
В будущем, возможно, будет создан полностью разлагаемый пластик, что станет вкладом в решение проблемы загрязнения природы, сообщила вице-премьер РФ Виктория... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:10
2024-02-12T17:10
общество
россия
виктория абрамченко
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В будущем, возможно, будет создан полностью разлагаемый пластик, что станет вкладом в решение проблемы загрязнения природы, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью телеканалу "Соловьев Live"."Будет, я думаю, действительно альтернативный материал. Это, возможно, будет некая версия пластика, который будет разлагаться", - сказала Абрамченко.Вице-премьер отметила, что пока разработанный биоразлагаемый пластик, по данным учёных, все равно оставляет микрочастицы и может загрязнять окружающую среду. "Не должно быть никаких континентов из мусора. Планета не допустит этого. Люди должны научиться работать со своими антропогенными загрязнениями так, чтобы ни с кораблей, ни стоком рек в океан не выносило никаких вредных веществ, никакого загрязнения", - добавила Абрамченко.
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общество, россия, виктория абрамченко
Общество, Россия, Виктория Абрамченко
Абрамченко считает возможным создание в будущем разлагаемого пластика

Абрамченко: создание полностью разлагаемого пластика поможет защитить природу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПереработка и утилизация пластика
Переработка и утилизация пластика - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Переработка и утилизация пластика. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В будущем, возможно, будет создан полностью разлагаемый пластик, что станет вкладом в решение проблемы загрязнения природы, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью телеканалу "Соловьев Live".
"Будет, я думаю, действительно альтернативный материал. Это, возможно, будет некая версия пластика, который будет разлагаться", - сказала Абрамченко.
Вице-премьер отметила, что пока разработанный биоразлагаемый пластик, по данным учёных, все равно оставляет микрочастицы и может загрязнять окружающую среду.
"Не должно быть никаких континентов из мусора. Планета не допустит этого. Люди должны научиться работать со своими антропогенными загрязнениями так, чтобы ни с кораблей, ни стоком рек в океан не выносило никаких вредных веществ, никакого загрязнения", - добавила Абрамченко.
Бутылка воды - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
СМИ: ученые нашли опасные для человека частицы в бутилированной воде
9 января, 08:34
 
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