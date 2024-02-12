https://ria.ru/20240212/plastik-1926905080.html

Абрамченко считает возможным создание в будущем разлагаемого пластика

Абрамченко считает возможным создание в будущем разлагаемого пластика - РИА Новости, 12.02.2024

Абрамченко считает возможным создание в будущем разлагаемого пластика

В будущем, возможно, будет создан полностью разлагаемый пластик, что станет вкладом в решение проблемы загрязнения природы, сообщила вице-премьер РФ Виктория... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:10

2024-02-12T17:10

2024-02-12T17:10

общество

россия

виктория абрамченко

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В будущем, возможно, будет создан полностью разлагаемый пластик, что станет вкладом в решение проблемы загрязнения природы, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью телеканалу "Соловьев Live"."Будет, я думаю, действительно альтернативный материал. Это, возможно, будет некая версия пластика, который будет разлагаться", - сказала Абрамченко.Вице-премьер отметила, что пока разработанный биоразлагаемый пластик, по данным учёных, все равно оставляет микрочастицы и может загрязнять окружающую среду. "Не должно быть никаких континентов из мусора. Планета не допустит этого. Люди должны научиться работать со своими антропогенными загрязнениями так, чтобы ни с кораблей, ни стоком рек в океан не выносило никаких вредных веществ, никакого загрязнения", - добавила Абрамченко.

https://ria.ru/20240109/voda-1920226181.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, виктория абрамченко