https://ria.ru/20240212/plastik-1926905080.html
Абрамченко считает возможным создание в будущем разлагаемого пластика
Абрамченко считает возможным создание в будущем разлагаемого пластика - РИА Новости, 12.02.2024
Абрамченко считает возможным создание в будущем разлагаемого пластика
В будущем, возможно, будет создан полностью разлагаемый пластик, что станет вкладом в решение проблемы загрязнения природы, сообщила вице-премьер РФ Виктория... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:10
2024-02-12T17:10
2024-02-12T17:10
общество
россия
виктория абрамченко
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В будущем, возможно, будет создан полностью разлагаемый пластик, что станет вкладом в решение проблемы загрязнения природы, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью телеканалу "Соловьев Live"."Будет, я думаю, действительно альтернативный материал. Это, возможно, будет некая версия пластика, который будет разлагаться", - сказала Абрамченко.Вице-премьер отметила, что пока разработанный биоразлагаемый пластик, по данным учёных, все равно оставляет микрочастицы и может загрязнять окружающую среду. "Не должно быть никаких континентов из мусора. Планета не допустит этого. Люди должны научиться работать со своими антропогенными загрязнениями так, чтобы ни с кораблей, ни стоком рек в океан не выносило никаких вредных веществ, никакого загрязнения", - добавила Абрамченко.
https://ria.ru/20240109/voda-1920226181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, виктория абрамченко
Общество, Россия, Виктория Абрамченко
Абрамченко считает возможным создание в будущем разлагаемого пластика
Абрамченко: создание полностью разлагаемого пластика поможет защитить природу
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
В будущем, возможно, будет создан полностью разлагаемый пластик, что станет вкладом в решение проблемы загрязнения природы, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью телеканалу "Соловьев Live
".
"Будет, я думаю, действительно альтернативный материал. Это, возможно, будет некая версия пластика, который будет разлагаться", - сказала Абрамченко.
Вице-премьер отметила, что пока разработанный биоразлагаемый пластик, по данным учёных, все равно оставляет микрочастицы и может загрязнять окружающую среду.
"Не должно быть никаких континентов из мусора. Планета не допустит этого. Люди должны научиться работать со своими антропогенными загрязнениями так, чтобы ни с кораблей, ни стоком рек в океан не выносило никаких вредных веществ, никакого загрязнения", - добавила Абрамченко.
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