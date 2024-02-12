https://ria.ru/20240212/peskov-1926824669.html

Песков заявил, что у Путина не запланирована встреча с президентом ЦАР

Песков заявил, что у Путина не запланирована встреча с президентом ЦАР - РИА Новости, 12.02.2024

Песков заявил, что у Путина не запланирована встреча с президентом ЦАР

Президент РФ Владимир Путин в настоящий момент не планирует встречу с главой Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой в Москве, в графике её... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:34

2024-02-12T12:34

2024-02-12T12:34

цар

москва

дмитрий песков

владимир путин

фостен-арканж туадера

единая россия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в настоящий момент не планирует встречу с главой Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой в Москве, в графике её нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера пробудет Москве с 14 по 16 февраля, где примет участие в антиколониальном форуме "Единой России" и обсудит в ходе пребывания весь комплекс двусторонних и международных сюжетов. "Весьма и весьма насыщенный график у президента, в настоящий момент таких встреч нет в этом графике", - сказал Песков журналистам.

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цар, москва, дмитрий песков, владимир путин, фостен-арканж туадера, единая россия