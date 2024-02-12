https://ria.ru/20240212/peskov-1926824669.html
Песков заявил, что у Путина не запланирована встреча с президентом ЦАР
Песков заявил, что у Путина не запланирована встреча с президентом ЦАР - РИА Новости, 12.02.2024
Песков заявил, что у Путина не запланирована встреча с президентом ЦАР
Президент РФ Владимир Путин в настоящий момент не планирует встречу с главой Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой в Москве, в графике её... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:34
2024-02-12T12:34
2024-02-12T12:34
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фостен-арканж туадера
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в настоящий момент не планирует встречу с главой Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой в Москве, в графике её нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера пробудет Москве с 14 по 16 февраля, где примет участие в антиколониальном форуме "Единой России" и обсудит в ходе пребывания весь комплекс двусторонних и международных сюжетов. "Весьма и весьма насыщенный график у президента, в настоящий момент таких встреч нет в этом графике", - сказал Песков журналистам.
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цар, москва, дмитрий песков, владимир путин, фостен-арканж туадера, единая россия
ЦАР, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Фостен-Арканж Туадера, Единая Россия
Песков заявил, что у Путина не запланирована встреча с президентом ЦАР
Песков: в графике Путина пока не запланирована встреча с президентом ЦАР
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в настоящий момент не планирует встречу с главой Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой в Москве, в графике её нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера пробудет Москве с 14 по 16 февраля, где примет участие в антиколониальном форуме "Единой России" и обсудит в ходе пребывания весь комплекс двусторонних и международных сюжетов.
"Весьма и весьма насыщенный график у президента, в настоящий момент таких встреч нет в этом графике", - сказал Песков журналистам.
Посол рассказал о программе визита президента ЦАР в Москву