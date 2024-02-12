https://ria.ru/20240212/peskov-1926821720.html

Россия уважает выбор народа Финляндии, заявил Песков

Россия уважает выбор народа Финляндии, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2024

Россия уважает выбор народа Финляндии, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об избрании нового главы Финляндии, заявил, что Россия уважает выбор финнов, и надеется, что новый... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:23

2024-02-12T12:23

2024-02-12T12:40

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политика

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об избрании нового главы Финляндии, заявил, что Россия уважает выбор финнов, и надеется, что новый президент будет более сбалансировано относиться к двусторонним отношениям."Традиционно мы говорим, что это выбор народа Финляндии. Мы можем только уважать выбор финнов. Каждый раз мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития двусторонних отношений с Россией. К сожалению, эту часть стандартной фразы мы использовать не можем, ибо заранее обозначена позиция исключения какого-либо диалога, а тем более развития двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.По словам пресс-секретаря президента, в Кремле считают, что тот период, когда Россия и Финляндия имели очень развитые партнерские отношения и носили взаимовыгодный характер, был лучше, чем тот, который сложился "по инициативе финских властей"."Все равно сохраняем надежду, что новый глава государства (Финляндии - ред.), имея возможность получать всю полноту информации, будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений", - заключил Песков.

https://ria.ru/20240209/finlyandiya-1926469033.html

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финляндия, россия, политика