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Россия уважает выбор народа Финляндии, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2024
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12:23 12.02.2024 (обновлено: 12:40 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/peskov-1926821720.html
Россия уважает выбор народа Финляндии, заявил Песков
Россия уважает выбор народа Финляндии, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2024
Россия уважает выбор народа Финляндии, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об избрании нового главы Финляндии, заявил, что Россия уважает выбор финнов, и надеется, что новый... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:23
2024-02-12T12:40
финляндия
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политика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об избрании нового главы Финляндии, заявил, что Россия уважает выбор финнов, и надеется, что новый президент будет более сбалансировано относиться к двусторонним отношениям."Традиционно мы говорим, что это выбор народа Финляндии. Мы можем только уважать выбор финнов. Каждый раз мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития двусторонних отношений с Россией. К сожалению, эту часть стандартной фразы мы использовать не можем, ибо заранее обозначена позиция исключения какого-либо диалога, а тем более развития двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.По словам пресс-секретаря президента, в Кремле считают, что тот период, когда Россия и Финляндия имели очень развитые партнерские отношения и носили взаимовыгодный характер, был лучше, чем тот, который сложился "по инициативе финских властей"."Все равно сохраняем надежду, что новый глава государства (Финляндии - ред.), имея возможность получать всю полноту информации, будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений", - заключил Песков.
https://ria.ru/20240209/finlyandiya-1926469033.html
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финляндия, россия, политика
Финляндия, Россия, Политика
Россия уважает выбор народа Финляндии, заявил Песков

Песков: Россия надеется на взаимовыгодные отношения с новым главой Финляндии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об избрании нового главы Финляндии, заявил, что Россия уважает выбор финнов, и надеется, что новый президент будет более сбалансировано относиться к двусторонним отношениям.
"Традиционно мы говорим, что это выбор народа Финляндии. Мы можем только уважать выбор финнов. Каждый раз мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития двусторонних отношений с Россией. К сожалению, эту часть стандартной фразы мы использовать не можем, ибо заранее обозначена позиция исключения какого-либо диалога, а тем более развития двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря президента, в Кремле считают, что тот период, когда Россия и Финляндия имели очень развитые партнерские отношения и носили взаимовыгодный характер, был лучше, чем тот, который сложился "по инициативе финских властей".
"Все равно сохраняем надежду, что новый глава государства (Финляндии - ред.), имея возможность получать всю полноту информации, будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений", - заключил Песков.
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