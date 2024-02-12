https://ria.ru/20240212/perm-1926886272.html
В Перми мать ударила парикмахера из-за стрижки своей дочери
В Перми мать ударила парикмахера из-за стрижки своей дочери - РИА Новости, 12.02.2024
В Перми мать ударила парикмахера из-за стрижки своей дочери
Пермячке не понравилось, как ее дочку подстригли в салоне красоты, и она ударила парикмахера утяжелителем, суд назначил женщине штраф и выплату более 30 тысяч... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:07
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ПЕРМЬ, 12 фев - РИА Новости. Пермячке не понравилось, как ее дочку подстригли в салоне красоты, и она ударила парикмахера утяжелителем, суд назначил женщине штраф и выплату более 30 тысяч рублей компенсации, сообщает пресс-служба Индустриального районного суда. По данным судебного органа, жительнице Перми не понравилось, как в салоне красоты подстригли её несовершеннолетнюю дочь. Тогда пермячка взяла утяжелитель, который фиксирует специальный воротник для стрижки на плечах клиентов, и ударила им мастера. Мировой суд оштрафовал недовольную клиентку на пять тысяч рублей за нанесение побоев (по статье 6.1.1. КоАП РФ). Парикмахер решила также взыскать с обидчицы компенсации морального вреда и материального ущерба и обратилась в Индустриальный райсуд. Пострадавшая в суде рассказала, что в результате удара она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб головы. Из-за этих травм в больнице ей рекомендовали лечение у невролога, прописали лекарства и отправили на больничный. "Суд в порядке заочного судопроизводства взыскал с ответчика в счет компенсации морального вреда 30 000 рублей. Разрешая требования о взыскании материального ущерба …, в пользу истца суд взыскал расходы на медикаменты в размере 2 283 рублей, а также судебные расходы – 1 550 рублей", - говорится в сообщении. Решение суда пока не вступило в силу.
https://ria.ru/20240130/perm-1924312754.html
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
В Перми мать ударила парикмахера из-за стрижки своей дочери
Жительница Перми ударила парикмахера утяжелителем из-за плохой стрижки дочери
ПЕРМЬ, 12 фев - РИА Новости. Пермячке не понравилось, как ее дочку подстригли в салоне красоты, и она ударила парикмахера утяжелителем, суд назначил женщине штраф и выплату более 30 тысяч рублей компенсации, сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.
По данным судебного органа, жительнице Перми не понравилось, как в салоне красоты подстригли её несовершеннолетнюю дочь. Тогда пермячка взяла утяжелитель, который фиксирует специальный воротник для стрижки на плечах клиентов, и ударила им мастера. Мировой суд оштрафовал недовольную клиентку на пять тысяч рублей за нанесение побоев (по статье 6.1.1. КоАП РФ). Парикмахер решила также взыскать с обидчицы компенсации морального вреда и материального ущерба и обратилась в Индустриальный райсуд.
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Пострадавшая в суде рассказала, что в результате удара она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб головы. Из-за этих травм в больнице ей рекомендовали лечение у невролога, прописали лекарства и отправили на больничный.
"Суд в порядке заочного судопроизводства взыскал с ответчика в счет компенсации морального вреда 30 000 рублей. Разрешая требования о взыскании материального ущерба …, в пользу истца суд взыскал расходы на медикаменты в размере 2 283 рублей, а также судебные расходы – 1 550 рублей", - говорится в сообщении.
Решение суда пока не вступило в силу.
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