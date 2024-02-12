https://ria.ru/20240212/peregovory-1926780709.html

Никто пока не готов вести переговоры с Россией по Украине, заявил Полянский

Никто пока не готов вести переговоры с Россией по Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2024

Никто пока не готов вести переговоры с Россией по Украине, заявил Полянский

Пока никто не готов вести серьезные переговоры с Россией по Украине – цели СВО достигаются военными методами, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T09:21

2024-02-12T09:21

2024-02-12T09:21

специальная военная операция на украине

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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Пока никто не готов вести серьезные переговоры с Россией по Украине – цели СВО достигаются военными методами, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Он отметил, что Россия никогда не отказывались от переговоров."Но поскольку с нами их никто пока не готов вести на серьезной основе, нам приходится реализовывать цели СВО "на земле" военными методами. Эта формула была подтверждена не раз, и она четко показывает наше отношение к возможным переговорам", - сказал Полянский.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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в мире, россия, украина, дмитрий полянский