https://ria.ru/20240212/perechen-1926866996.html

Пресс-секретаря Meta* Стоуна внесли в перечень экстремистов в России

Пресс-секретаря Meta* Стоуна внесли в перечень экстремистов в России - РИА Новости, 12.02.2024

Пресс-секретаря Meta* Стоуна внесли в перечень экстремистов в России

Пресс-секретарь Meta* (компания запрещена в России как экстремистская) Энди Стоун** внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:10

2024-02-12T15:10

2024-02-12T15:15

россия

энди стоун

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Meta* (компания запрещена в России как экстремистская) Энди Стоун** внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга."Стоун Энди Марк**, 28.05.1981 года рождения", - говорится в перечне.В ноябре суд в Москве заочно выдал санкцию на арест Стоуна** по обвинению в содействии терроризму (часть 2 статьи 205.1 УК РФ).Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240207/budanov-1925929305.html

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россия, энди стоун, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)