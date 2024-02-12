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Пресс-секретаря Meta* Стоуна внесли в перечень экстремистов в России - РИА Новости, 12.02.2024
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15:10 12.02.2024 (обновлено: 15:15 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/perechen-1926866996.html
Пресс-секретаря Meta* Стоуна внесли в перечень экстремистов в России
Пресс-секретаря Meta* Стоуна внесли в перечень экстремистов в России - РИА Новости, 12.02.2024
Пресс-секретаря Meta* Стоуна внесли в перечень экстремистов в России
Пресс-секретарь Meta* (компания запрещена в России как экстремистская) Энди Стоун** внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:10
2024-02-12T15:15
россия
энди стоун
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Meta* (компания запрещена в России как экстремистская) Энди Стоун** внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга."Стоун Энди Марк**, 28.05.1981 года рождения", - говорится в перечне.В ноябре суд в Москве заочно выдал санкцию на арест Стоуна** по обвинению в содействии терроризму (часть 2 статьи 205.1 УК РФ).Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240207/budanov-1925929305.html
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россия, энди стоун, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Энди Стоун, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Пресс-секретаря Meta* Стоуна внесли в перечень экстремистов в России

Пресс-секретаря Meta Стоуна внесли в перечень экстремистов в России

© Фото : Andy Stone/XЭнди Стоун**
Энди Стоун** - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Andy Stone/X
Энди Стоун**. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Meta* (компания запрещена в России как экстремистская) Энди Стоун** внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга.
"Стоун Энди Марк**, 28.05.1981 года рождения", - говорится в перечне.
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7 февраля, 14:11
В ноябре суд в Москве заочно выдал санкцию на арест Стоуна** по обвинению в содействии терроризму (часть 2 статьи 205.1 УК РФ).
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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РоссияЭнди СтоунФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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