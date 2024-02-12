https://ria.ru/20240212/pentagon-1926774268.html

Главу Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии

Главу Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии - РИА Новости, 12.02.2024

Главу Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии

Глава Пентагона Ллойд Остин вновь попал в больницу, он находится в отделении интенсивной терапии из-за проблем с мочевым пузырем, сообщил Армейский медицинский... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T08:00

2024-02-12T08:00

2024-02-12T09:05

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ллойд остин

джо байден

министерство обороны сша

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин вновь попал в больницу, он находится в отделении интенсивной терапии из-за проблем с мочевым пузырем, сообщил Армейский медицинский центр имени Уолтера Рида."Сегодня вечером после серии анализов и обследований министра поместили в отделение интенсивной терапии <...> для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения", — рассказали в клинике. Как долго Остин будет будет оставаться в больнице, пока неизвестно. Но врачи полагают, что нынешняя проблема не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление. В Пентагоне заявили, что министр продолжает выполнять свои обязанности, но его заместитель готов взять их на себя, если потребуется. Остин остается на связи. О ситуации проинформировали Белый дом, конгресс и главу комитета начальников штабов, добавили в военном ведомстве. В конце декабря шеф Пентангона перенес операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Его выписали 15 января, некоторое время он работал из дома, а в конце месяца появился в ведомстве, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся. В рамках лечения Остин проходит физиотерапию и регулярные осмотры врачей.Госпитализация министра вызвала скандал, поскольку несколько дней его состояние скрывалось не только от общественности, но и от президента Джо Байдена. Позже Остин признал ошибку и принес публичные извинения.

https://ria.ru/20240212/pentagon-1926763108.html

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в мире, сша, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша