Глава Пентагона передал свои полномочия заместителю
Глава Пентагона Остин передал полномочия заместителю Хикс из-за госпитализации
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛлойд Остин
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин передал свои полномочия замминистра после госпитализации, говорится в пресс-релизе военного ведомства.
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"Приблизительно в 4.55 по полудни (00.55 мск воскресенья) министр Остин передал исполнение своих полномочий заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Заместитель министра приняла исполнение обязанностей и полномочий", — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона, поступившем в РИА Новости.
Остин продолжает находиться в больнице для проверки в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем, говорится в сообщении. О ситуации проинформированы Белый дом, конгресс и глава комитета начальников штабов, сообщает военное ведомство.
Остин находился в больнице с 1 января и подвергся критике за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся. Госпитализация министра вызвала скандал, поскольку несколько дней о его состоянии не знала не только общественность, но и президент США Джо Байден. Позднее Остин извинился за ошибки в информировании в связи с ситуацией.