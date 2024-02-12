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Глава Пентагона передал свои полномочия заместителю - РИА Новости, 12.02.2024
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03:19 12.02.2024 (обновлено: 07:56 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/pentagon-1926763108.html
Глава Пентагона передал свои полномочия заместителю
Глава Пентагона передал свои полномочия заместителю - РИА Новости, 12.02.2024
Глава Пентагона передал свои полномочия заместителю
Глава Пентагона Ллойд Остин передал свои полномочия замминистра после госпитализации, говорится в пресс-релизе военного ведомства. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T03:19
2024-02-12T07:56
министерство обороны сша
в мире
сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин передал свои полномочия замминистра после госпитализации, говорится в пресс-релизе военного ведомства.&quot;Приблизительно в 4.55 по полудни (00.55 мск воскресенья) министр Остин передал исполнение своих полномочий заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Заместитель министра приняла исполнение обязанностей и полномочий&quot;, — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона, поступившем в РИА Новости.Остин продолжает находиться в больнице для проверки в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем, говорится в сообщении. О ситуации проинформированы Белый дом, конгресс и глава комитета начальников штабов, сообщает военное ведомство.Остин находился в больнице с 1 января и подвергся критике за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся. Госпитализация министра вызвала скандал, поскольку несколько дней о его состоянии не знала не только общественность, но и президент США Джо Байден. Позднее Остин извинился за ошибки в информировании в связи с ситуацией.
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министерство обороны сша, в мире, сша, ллойд остин, джо байден
Министерство обороны США, В мире, США, Ллойд Остин, Джо Байден
Глава Пентагона передал свои полномочия заместителю

Глава Пентагона Остин передал полномочия заместителю Хикс из-за госпитализации

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛлойд Остин
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин передал свои полномочия замминистра после госпитализации, говорится в пресс-релизе военного ведомства.
«

"Приблизительно в 4.55 по полудни (00.55 мск воскресенья) министр Остин передал исполнение своих полномочий заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Заместитель министра приняла исполнение обязанностей и полномочий", — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона, поступившем в РИА Новости.

Остин продолжает находиться в больнице для проверки в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем, говорится в сообщении. О ситуации проинформированы Белый дом, конгресс и глава комитета начальников штабов, сообщает военное ведомство.
Остин находился в больнице с 1 января и подвергся критике за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся. Госпитализация министра вызвала скандал, поскольку несколько дней о его состоянии не знала не только общественность, но и президент США Джо Байден. Позднее Остин извинился за ошибки в информировании в связи с ситуацией.
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Остин признал, что неправомерно скрыл данные о своем здоровье
1 февраля, 18:53
 
Министерство обороны СШАВ миреСШАЛлойд ОстинДжо Байден
 
 
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