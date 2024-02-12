https://ria.ru/20240212/pentagon-1926755015.html
Глава Пентагона вновь попал в больницу
Глава Пентагона вновь попал в больницу - РИА Новости, 12.02.2024
Глава Пентагона вновь попал в больницу
Шефа Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали для осмотра из-за возникших проблем, сообщает ведомство. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T00:40
2024-02-12T00:40
2024-02-12T03:33
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Шефа Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали для осмотра из-за возникших проблем, сообщает ведомство."Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.Как сообщает Пентагон, о случившемся уведомили зама Остина и главу комитета начальников штабов, а также Белый дом и конгресс.Позднее в ведомстве сообщили, что Остин передал свои полномочия замминистра Кэтлин Хикс.В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся.
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в мире, министерство обороны сша, сша, ллойд остин
В мире, Министерство обороны США, США, Ллойд Остин
Глава Пентагона вновь попал в больницу
Главу Пентагона Остина вновь госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Шефа Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали для осмотра из-за возникших проблем, сообщает ведомство.
«
"Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.
Как сообщает Пентагон, о случившемся уведомили зама Остина и главу комитета начальников штабов, а также Белый дом и конгресс.
Позднее в ведомстве сообщили, что Остин передал свои полномочия замминистра Кэтлин Хикс.
В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся.
Остин признал, что неправомерно скрыл данные о своем здоровье