https://ria.ru/20240212/pentagon-1926755015.html

Глава Пентагона вновь попал в больницу

Глава Пентагона вновь попал в больницу - РИА Новости, 12.02.2024

Глава Пентагона вновь попал в больницу

Шефа Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали для осмотра из-за возникших проблем, сообщает ведомство. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T00:40

2024-02-12T00:40

2024-02-12T03:33

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Шефа Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали для осмотра из-за возникших проблем, сообщает ведомство."Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.Как сообщает Пентагон, о случившемся уведомили зама Остина и главу комитета начальников штабов, а также Белый дом и конгресс.Позднее в ведомстве сообщили, что Остин передал свои полномочия замминистра Кэтлин Хикс.В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся.

https://ria.ru/20240201/ostin-1924889564.html

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в мире, министерство обороны сша, сша, ллойд остин