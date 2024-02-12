Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона вновь попал в больницу - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 12.02.2024 (обновлено: 03:33 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/pentagon-1926755015.html
Глава Пентагона вновь попал в больницу
Глава Пентагона вновь попал в больницу - РИА Новости, 12.02.2024
Глава Пентагона вновь попал в больницу
Шефа Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали для осмотра из-за возникших проблем, сообщает ведомство. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T00:40
2024-02-12T03:33
в мире
министерство обороны сша
сша
ллойд остин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Шефа Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали для осмотра из-за возникших проблем, сообщает ведомство."Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.Как сообщает Пентагон, о случившемся уведомили зама Остина и главу комитета начальников штабов, а также Белый дом и конгресс.Позднее в ведомстве сообщили, что Остин передал свои полномочия замминистра Кэтлин Хикс.В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся.
https://ria.ru/20240201/ostin-1924889564.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5baa90642140db70e2ae31132115970e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны сша, сша, ллойд остин
В мире, Министерство обороны США, США, Ллойд Остин
Глава Пентагона вновь попал в больницу

Главу Пентагона Остина вновь госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Шефа Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали для осмотра из-за возникших проблем, сообщает ведомство.
«
"Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.
Как сообщает Пентагон, о случившемся уведомили зама Остина и главу комитета начальников штабов, а также Белый дом и конгресс.
Позднее в ведомстве сообщили, что Остин передал свои полномочия замминистра Кэтлин Хикс.
В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Остин признал, что неправомерно скрыл данные о своем здоровье
1 февраля, 18:53
 
В миреМинистерство обороны СШАСШАЛлойд Остин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала