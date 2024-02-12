https://ria.ru/20240212/passazhir-1926855565.html
В России могут измениться правила перевозки пассажиров старше 75 лет
В России могут измениться правила перевозки пассажиров старше 75 лет - РИА Новости, 12.02.2024
В России могут измениться правила перевозки пассажиров старше 75 лет
Зампред думского комитета по семье Виталий Милонов направил обращение министру транспорта Виталию Савельеву, в котором предлагает запретить рассаживать... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:40
2024-02-12T14:40
2024-02-12T14:40
общество
виталий савельев
виталий милонов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Зампред думского комитета по семье Виталий Милонов направил обращение министру транспорта Виталию Савельеву, в котором предлагает запретить рассаживать пассажиров старше 75 лет с их родственниками, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу авиационных правил перевозки пассажиров, а также в Воздушный кодекс в части введения запрета на разделение престарелых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полетов на гражданских линиях", - сказано в обращении. Милонов сообщил РИА Новости, что также присоединится с соответствующим дополнением к уже разрабатываемому первым зампредом комитета ГД по семье Татьяной Буцкой проекту поправок в Воздушный кодекс, которыми предлагается запретить авиакомпаниям рассаживать детей и их родителей в самолётах отдельно друг от друга. "Компании без денег могут рассадить сопровождающего и престарелого пассажира. И понятно, что это политика нацеленная на то, чтобы максимально дополнительные платные услуги предложить людям. Но это несправедливо, поскольку в данном случае здесь речь идет не о комфорте, а о социальной и медицинской необходимости, чтобы сопровождающий и пожилой пассажир, может быть родитель, сидели вместе", - пояснил депутат.
https://ria.ru/20240206/sobyanin-1925742437.html
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общество, виталий савельев, виталий милонов, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Виталий Савельев, Виталий Милонов, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
В России могут измениться правила перевозки пассажиров старше 75 лет
Милонов предложил авиакомпаниям сажать пассажиров старше 75 лет с родственниками
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Зампред думского комитета по семье Виталий Милонов направил обращение министру транспорта Виталию Савельеву, в котором предлагает запретить рассаживать пассажиров старше 75 лет с их родственниками, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу авиационных правил перевозки пассажиров, а также в Воздушный кодекс в части введения запрета на разделение престарелых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полетов на гражданских линиях", - сказано в обращении.
Милонов сообщил РИА Новости, что также присоединится с соответствующим дополнением к уже разрабатываемому первым зампредом комитета ГД по семье Татьяной Буцкой проекту поправок в Воздушный кодекс, которыми предлагается запретить авиакомпаниям рассаживать детей и их родителей в самолётах отдельно друг от друга.
"Компании без денег могут рассадить сопровождающего и престарелого пассажира. И понятно, что это политика нацеленная на то, чтобы максимально дополнительные платные услуги предложить людям. Но это несправедливо, поскольку в данном случае здесь речь идет не о комфорте, а о социальной и медицинской необходимости, чтобы сопровождающий и пожилой пассажир, может быть родитель, сидели вместе", - пояснил депутат.
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