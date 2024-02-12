https://ria.ru/20240212/otravlenie-1926767269.html
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 31 человека
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 31 человека - РИА Новости, 12.02.2024
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 31 человека
Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края выросло до 31 человека, сообщил РИА Новости представитель регионального управления... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T05:14
2024-02-12T05:14
2024-02-12T12:16
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края выросло до 31 человека, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора. В воскресенье прокуратура Приморья сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. В минздраве региона агентству сообщили, что тяжелых случаев отравления нет. По данным СУСК, с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 22 человека, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор начал проверку и закрыл бургерную до выяснения обстоятельств. В понедельник управление ведомства сообщило, что из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла. В бургерной выявлены многочисленные нарушения. "Данные по 31 человеку", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что среди отравившихся есть дети. Все они находятся в больнице под наблюдением врачей. В управлении также рассказали, что пока идет расследование, еще не установлено, в каком именно продукте была сальмонелла.В Минздраве Приморья РИА Новости уточнили, что среди новых отравившиеся тяжелых случаев также нет.
https://ria.ru/20240202/otravlenie-1924947143.html
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происшествия, дальнереченск, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Дальнереченск, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 31 человека
Роспотребнадзор: число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 31
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края выросло до 31 человека, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.
В воскресенье прокуратура Приморья сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. В минздраве региона агентству сообщили, что тяжелых случаев отравления нет. По данным СУСК, с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 22 человека, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор начал проверку и закрыл бургерную до выяснения обстоятельств. В понедельник управление ведомства сообщило, что из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла. В бургерной выявлены многочисленные нарушения.
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"Данные по 31 человеку", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что среди отравившихся есть дети. Все они находятся в больнице под наблюдением врачей. В управлении также рассказали, что пока идет расследование, еще не установлено, в каком именно продукте была сальмонелла.
В Минздраве Приморья РИА Новости уточнили, что среди новых отравившиеся тяжелых случаев также нет.
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