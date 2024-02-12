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Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 12.02.2024 (обновлено: 20:01 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/ostin-1926945116.html
Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине
Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине - РИА Новости, 12.02.2024
Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине
Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин не поедет в Брюссель на встречу доноров Украины, которые в результате планируют собраться виртуально,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:44
2024-02-12T20:01
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
украина
сша
министерство обороны сша
ллойд остин
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин не поедет в Брюссель на встречу доноров Украины, которые в результате планируют собраться виртуально, сообщила РИА Новости представитель Пентагона.Встреча с участием представителей полусотни стран, оказывающих военную помощь Украине, должна была пройти в очном формате 14 февраля в бельгийской столице."Могу сейчас это подтвердить", - сказала собеседница агентства на просьбу подтвердить сообщения о пересмотре планов Остина. Она добавила, что заседание контактной группы по Украине пройдет "виртуально", но не смогла сказать, кто будет представлять США.Накануне Остин, ведущий борьбу с раком простаты, вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.
https://ria.ru/20240201/ostin-1924889564.html
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в мире, брюссель, украина, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Украина, США, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине

Пентагон: Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине по состоянию здоровья

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин не поедет в Брюссель на встречу доноров Украины, которые в результате планируют собраться виртуально, сообщила РИА Новости представитель Пентагона.
Встреча с участием представителей полусотни стран, оказывающих военную помощь Украине, должна была пройти в очном формате 14 февраля в бельгийской столице.
"Могу сейчас это подтвердить", - сказала собеседница агентства на просьбу подтвердить сообщения о пересмотре планов Остина. Она добавила, что заседание контактной группы по Украине пройдет "виртуально", но не смогла сказать, кто будет представлять США.
Накануне Остин, ведущий борьбу с раком простаты, вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Остин признал, что неправомерно скрыл данные о своем здоровье
1 февраля, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрюссельУкраинаСШАМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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