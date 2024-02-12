https://ria.ru/20240212/ostin-1926945116.html
Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине
Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине - РИА Новости, 12.02.2024
Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине
Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин не поедет в Брюссель на встречу доноров Украины, которые в результате планируют собраться виртуально,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:44
2024-02-12T19:44
2024-02-12T20:01
специальная военная операция на украине
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министерство обороны сша
ллойд остин
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин не поедет в Брюссель на встречу доноров Украины, которые в результате планируют собраться виртуально, сообщила РИА Новости представитель Пентагона.Встреча с участием представителей полусотни стран, оказывающих военную помощь Украине, должна была пройти в очном формате 14 февраля в бельгийской столице."Могу сейчас это подтвердить", - сказала собеседница агентства на просьбу подтвердить сообщения о пересмотре планов Остина. Она добавила, что заседание контактной группы по Украине пройдет "виртуально", но не смогла сказать, кто будет представлять США.Накануне Остин, ведущий борьбу с раком простаты, вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.
https://ria.ru/20240201/ostin-1924889564.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, украина, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Украина, США, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине
Пентагон: Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине по состоянию здоровья
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин не поедет в Брюссель на встречу доноров Украины, которые в результате планируют собраться виртуально, сообщила РИА Новости представитель Пентагона.
Встреча с участием представителей полусотни стран, оказывающих военную помощь Украине, должна была пройти в очном формате 14 февраля в бельгийской столице.
"Могу сейчас это подтвердить", - сказала собеседница агентства на просьбу подтвердить сообщения о пересмотре планов Остина. Она добавила, что заседание контактной группы по Украине пройдет "виртуально", но не смогла сказать, кто будет представлять США.
Накануне Остин, ведущий борьбу с раком простаты, вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.
Остин признал, что неправомерно скрыл данные о своем здоровье