https://ria.ru/20240212/ostin-1926945116.html

Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине

Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине - РИА Новости, 12.02.2024

Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине

Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин не поедет в Брюссель на встречу доноров Украины, которые в результате планируют собраться виртуально,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T19:44

2024-02-12T19:44

2024-02-12T20:01

специальная военная операция на украине

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министерство обороны сша

ллойд остин

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин не поедет в Брюссель на встречу доноров Украины, которые в результате планируют собраться виртуально, сообщила РИА Новости представитель Пентагона.Встреча с участием представителей полусотни стран, оказывающих военную помощь Украине, должна была пройти в очном формате 14 февраля в бельгийской столице."Могу сейчас это подтвердить", - сказала собеседница агентства на просьбу подтвердить сообщения о пересмотре планов Остина. Она добавила, что заседание контактной группы по Украине пройдет "виртуально", но не смогла сказать, кто будет представлять США.Накануне Остин, ведущий борьбу с раком простаты, вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.

https://ria.ru/20240201/ostin-1924889564.html

брюссель

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, брюссель, украина, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр