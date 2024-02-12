https://ria.ru/20240212/opyty-1926763271.html

Младенцев использовали в опытах в интересах фармкомпаний в Мариуполе

Младенцев использовали в опытах в интересах фармкомпаний в Мариуполе - РИА Новости, 12.02.2024

Младенцев использовали в опытах в интересах фармкомпаний в Мариуполе

Младенцы использовались в опытах, ранее проводившихся в психиатрическом отделении больницы № 7 в Мариуполе для крупных западных фармацевтических компаний при... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T03:23

2024-02-12T03:23

2024-02-12T10:36

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мариуполь

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astrazeneca

sanofi

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МАРИУПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Младенцы использовались в опытах, ранее проводившихся в психиатрическом отделении больницы № 7 в Мариуполе для крупных западных фармацевтических компаний при содействии украинских чиновников, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Эти документы были обнаружены строителями в подвале больницы № 7 Мариуполя в ходе ее восстановления. Корреспондент РИА Новости смог побывать на этом месте и ознакомиться с документами. В списке пациентов, которым вводился один из препаратов, были младенцы до года — в перечне фамилий в строке "возраст" стояло "0". Кроме того, судя по этому списку, препарат вводился и детям в возрасте от одного года до 11 лет. Документы принадлежали психиатрическому отделению больницы и составлены в период с 2008 по 2016 год. Из результатов первичного осмотра документов видно, что на людях испытывали препараты под номерами, без названий. Препараты находились в белых конвертах также без названий, под номером GLPG0634-CL-203. Первичной целью исследований было оценить эффективность препарата в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR). В целом в документах упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование. Документы из мариупольской больницы — не единственное свидетельство, что пациенты украинских психиатрических клиник использовались для опытов в интересах западных специалистов. Весной 2022 года Министерство обороны России обнародовало сведения о том, что в 2019-2021 годах ученые из США проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 Харькова. Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении. Также Минобороны России раскрыло подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над пациентами психиатрической больницы № 1 в селе Стрелечье Харьковской области. Основной категорией подопытных была группа пациентов-мужчин в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения. В свое время стало широко известно о проекте Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США MK-ULTRA по манипулированию сознанием людей. В рамках проекта ставились жестокие эксперименты над пациентами психиатрических больниц. При этом в ЦРУ изучали результаты бесчеловечных экспериментов, проводившихся нацистскими психиатрами в концлагерях в годы Второй мировой войны.

https://ria.ru/20220318/dokazatelstva-1778761433.html

https://ria.ru/20240202/ukraina-1925066584.html

https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html

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сша, мариуполь, великобритания, центральное разведывательное управление (цру), astrazeneca , sanofi, украина, россия, донецкая народная республика, в мире