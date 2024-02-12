https://ria.ru/20240212/oon-1926764053.html

Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений

Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений - РИА Новости, 12.02.2024

Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений

Россия запросила на понедельник заседание СБ ООН в связи с годовщиной принятия Минского комплекса мер, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда при... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T03:43

2024-02-12T03:43

2024-02-12T10:49

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дмитрий полянский

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ООН, 12 фев — РИА Новости. Россия запросила на понедельник заседание СБ ООН в связи с годовщиной принятия Минского комплекса мер, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский."На утро 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами", — указал Полянский.Как отметил дипломат, темой обсуждения станет провал Запада в урегулировании конфликта."Поговорим и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов", — добавил он.Начало заседания, по его словам, намечено на 10:00 (18:00 мск. — Прим. ред.).Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что киевские власти подписали Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались.

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в мире, россия, совет безопасности оон, оон, дмитрий полянский, украина