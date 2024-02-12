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Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений - РИА Новости, 12.02.2024
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03:43 12.02.2024 (обновлено: 10:49 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/oon-1926764053.html
Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений
Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений - РИА Новости, 12.02.2024
Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений
Россия запросила на понедельник заседание СБ ООН в связи с годовщиной принятия Минского комплекса мер, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда при... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T03:43
2024-02-12T10:49
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ООН, 12 фев — РИА Новости. Россия запросила на понедельник заседание СБ ООН в связи с годовщиной принятия Минского комплекса мер, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.&quot;На утро 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами&quot;, — указал Полянский.Как отметил дипломат, темой обсуждения станет провал Запада в урегулировании конфликта."Поговорим и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов", — добавил он.Начало заседания, по его словам, намечено на 10:00 (18:00 мск. — Прим. ред.).Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что киевские власти подписали Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались.
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в мире, россия, совет безопасности оон, оон, дмитрий полянский, украина
В мире, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Дмитрий Полянский, Украина
Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений

Россия запросила заседание СБ ООН в годовщину принятия Минского комплекса мер

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 12 фев — РИА Новости. Россия запросила на понедельник заседание СБ ООН в связи с годовщиной принятия Минского комплекса мер, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
«

"На утро 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами", — указал Полянский.

Как отметил дипломат, темой обсуждения станет провал Запада в урегулировании конфликта.
"Поговорим и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов", — добавил он.
Начало заседания, по его словам, намечено на 10:00 (18:00 мск. — Прим. ред.).
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что киевские власти подписали Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались.
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В миреРоссияСовет Безопасности ООНООНДмитрий ПолянскийУкраина
 
 
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