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Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений
Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений - РИА Новости, 12.02.2024
Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений
Россия запросила на понедельник заседание СБ ООН в связи с годовщиной принятия Минского комплекса мер, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда при... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T03:43
2024-02-12T03:43
2024-02-12T10:49
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ООН, 12 фев — РИА Новости. Россия запросила на понедельник заседание СБ ООН в связи с годовщиной принятия Минского комплекса мер, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский."На утро 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами", — указал Полянский.Как отметил дипломат, темой обсуждения станет провал Запада в урегулировании конфликта."Поговорим и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов", — добавил он.Начало заседания, по его словам, намечено на 10:00 (18:00 мск. — Прим. ред.).Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что киевские власти подписали Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались.
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в мире, россия, совет безопасности оон, оон, дмитрий полянский, украина
В мире, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Дмитрий Полянский, Украина
Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений
Россия запросила заседание СБ ООН в годовщину принятия Минского комплекса мер
ООН, 12 фев — РИА Новости.
Россия запросила на понедельник заседание СБ ООН в связи с годовщиной принятия Минского комплекса мер, написал в своем Telegram-канале
первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
«
"На утро 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами", — указал Полянский.
Как отметил дипломат, темой обсуждения станет провал Запада в урегулировании конфликта.
"Поговорим и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов", — добавил он.
Начало заседания, по его словам, намечено на 10:00 (18:00 мск. — Прим. ред.).
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что киевские власти подписали Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались.
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