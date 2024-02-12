https://ria.ru/20240212/oon-1926762939.html

Полянский заявил, что западные дипломаты в ООН стали менее начитанными

Полянский заявил, что западные дипломаты в ООН стали менее начитанными - РИА Новости, 12.02.2024

Полянский заявил, что западные дипломаты в ООН стали менее начитанными

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что западные дипломаты в ООН стали менее начитанными - "порой хочется выражаться проще, чтобы... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T03:16

2024-02-12T03:16

2024-02-12T04:22

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дмитрий полянский

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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что западные дипломаты в ООН стали менее начитанными - "порой хочется выражаться проще, чтобы сигнал уж точно дошел". Ранее в выступлениях российских дипломатов в Совете безопасности ООН нередко можно было слышать выдержки из литературной классики. Представители постпредства РФ в числе прочих авторов цитировали Кэрролла, Шекспира, Булгакова, Достоевского, Жванецкого. Однако в последние годы такие элементы в речах слышны реже. Отвечая на вопрос о том, с чем это связано, Полянский сказал: "С одной стороны, вы правы – раньше мы это делали чаще. С другой стороны, я бы не сказал, что мы перестали использовать такие приемы". "Просто время диктует определенные требования: партнеры наши стали, может быть, менее глубоко начитанными, и порой хочется выражаться проще, чтобы сигнал уж точно дошел", - сказал он в интервью РИА Новости. По его словам, российские дипломаты готовы поддержать любую дискуссию: литературную, философскую, историческую, "но это не должно быть все-таки целью в себе, а должно способствовать лучшему пониманию". "У меня такое ощущение, что с некоторыми нашими коллегами сегодня такие формы общения не пройдут", - заметил Полянский. Один из диспутов в Совбезе с цитатами из классики пришелся на октябрь 2020 года. На заседании шла речь о ситуации в Сирии, и ряд западных дипломатов обвинили Россию в ударе по Идлибу. В частности, тогдашний постпред ФРГ Кристоф Хойсген заявил, что New York Times написала о жертвах этой атаки среди гражданского населения. Представитель Берлина, (с которым у постпреда РФ Василия Небензи нередко случались споры) добавил тогда, что "если это окажется правдой, это неприемлемо и это еще одно нарушение международного гуманитарного права". В ответ Небензя напомнил коллеге о повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" и привел слова профессора Преображенского: "…боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет, от них портится аппетит". "Так что, боже вас сохрани, Кристоф, не читайте New York Times перед заседаниями Совета безопасности по Сирии", - добавил российский постпред.

https://ria.ru/20240209/polyanskiy-1926286029.html

https://ria.ru/20240126/oon-1923540257.html

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россия, оон, в мире, дмитрий полянский