https://ria.ru/20240212/omsk-1926862304.html

Жителю Омска, выстрелившему подростку в лицо, грозит три года тюрьмы

Жителю Омска, выстрелившему подростку в лицо, грозит три года тюрьмы - РИА Новости, 12.02.2024

Жителю Омска, выстрелившему подростку в лицо, грозит три года тюрьмы

Жителю Омска грозит плюс-минус три года колонии из-за выстрела из пневматической винтовки в лицо 17-летнему юноше, рассказали в пресс-службе областной... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:57

2024-02-12T14:57

2024-02-12T14:57

происшествия

омск

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ОМСК, 12 фев - РИА Новости. Жителю Омска грозит плюс-минус три года колонии из-за выстрела из пневматической винтовки в лицо 17-летнему юноше, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Инцидент произошел 14 мая 2023 года. Вечером в одном из техникумов Омска сработала пожарная сигнализация, после чего студенты вышли на улицу. На улице из-за скопления молодых людей образовался шум - это не понравилось отцу четырех детей, который проживал поблизости. "Взяв пневматическую винтовку, мужчина, выражаясь нецензурной бранью, из окна своей квартиры выстрелил в толпу подростков. В результате пуля попала в лицо 17-летнего студента в районе носа. Данными действиями студенту причинен легкий вред здоровью (пулю удалось извлечь только в медицинском учреждении). Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме, однако заявленный потерпевшим моральный вред в сумме 90 тысяч рублей добровольно не возместил", - сообщили в пресс-службе. На мужчину возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство, совершенное с применением оружия" и "умышленное причинение легкого вреда здоровья". В ходе процесса в Первомайском районном суде Омска гособвинитель запросил для 25-летнего подсудимого три года колонии общего режима. Следующее судебное заседание, где планируется выступление подсудимого с последним словом и оглашение приговора, состоится 16 февраля.

https://ria.ru/20240209/vystrel-1926447192.html

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омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск