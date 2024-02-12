https://ria.ru/20240212/oman-1926807283.html
Оман планирует открыть в России турпредставительство
Оман планирует открыть в России турпредставительство - РИА Новости, 12.02.2024
Оман планирует открыть в России турпредставительство
Султанат Оман собирается открыть в России туристическое представительство для привлечения российских туристов, сообщили РИА Новости в министерстве наследия и... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:57
2024-02-12T11:57
2024-02-12T11:57
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МАСКАТ, 12 фев - РИА Новости. Султанат Оман собирается открыть в России туристическое представительство для привлечения российских туристов, сообщили РИА Новости в министерстве наследия и туризма Омана. План по продвижению Омана как туристического направления для российских путешественников обсуждался в воскресенье во время переговоров в Маскате между министром наследия и туризма Салемом бен Мухаммедом аль-Махруки и главой минкультуры РФ Ольгой Любимовой. "Во время встречи обсуждался план мер по продвижению в России Омана как туристического направления через открытие туристического представительства. Обе стороны договорились разработать совместную программу, в рамках которой будут проводиться встречи и мероприятия в сотрудничестве с соответствующими компаниями из частного сектора, чтобы открыть новые направления", - отметили в министерстве. "Также обсуждались возможности для совместного сотрудничества в сферах туризма, культуры и культурного наследия, в том числе проект "Русские сезоны", который будет осуществлен в султанате Омане в следующем году, а также активизация сотрудничества с российскими музеями после успешного опыта существующего взаимодействия с Эрмитажем", - отметили в министерстве.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Оман, Маскат (город), куда можно лететь, Отдых на море
Оман планирует открыть в России турпредставительство
Оман планирует открыть в России турпредставительство для привлечения туристов
МАСКАТ, 12 фев - РИА Новости. Султанат Оман собирается открыть в России туристическое представительство для привлечения российских туристов, сообщили РИА Новости в министерстве наследия и туризма Омана.
План по продвижению Омана как туристического направления для российских путешественников обсуждался в воскресенье во время переговоров в Маскате между министром наследия и туризма Салемом бен Мухаммедом аль-Махруки и главой минкультуры РФ Ольгой Любимовой.
"Во время встречи обсуждался план мер по продвижению в России Омана как туристического направления через открытие туристического представительства. Обе стороны договорились разработать совместную программу, в рамках которой будут проводиться встречи и мероприятия в сотрудничестве с соответствующими компаниями из частного сектора, чтобы открыть новые направления", - отметили в министерстве.
"Также обсуждались возможности для совместного сотрудничества в сферах туризма, культуры и культурного наследия, в том числе проект "Русские сезоны", который будет осуществлен в султанате Омане в следующем году, а также активизация сотрудничества с российскими музеями после успешного опыта существующего взаимодействия с Эрмитажем", - отметили в министерстве.
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