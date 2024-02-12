Рейтинг@Mail.ru
Оман планирует открыть в России турпредставительство - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:57 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/oman-1926807283.html
Оман планирует открыть в России турпредставительство
Оман планирует открыть в России турпредставительство - РИА Новости, 12.02.2024
Оман планирует открыть в России турпредставительство
Султанат Оман собирается открыть в России туристическое представительство для привлечения российских туристов, сообщили РИА Новости в министерстве наследия и... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:57
2024-02-12T11:57
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
оман
маскат (город)
куда можно лететь
отдых на море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835669718_0:132:3405:2047_1920x0_80_0_0_aa7fa98b19a0fc322c247de9a97e33f5.jpg
МАСКАТ, 12 фев - РИА Новости. Султанат Оман собирается открыть в России туристическое представительство для привлечения российских туристов, сообщили РИА Новости в министерстве наследия и туризма Омана. План по продвижению Омана как туристического направления для российских путешественников обсуждался в воскресенье во время переговоров в Маскате между министром наследия и туризма Салемом бен Мухаммедом аль-Махруки и главой минкультуры РФ Ольгой Любимовой. "Во время встречи обсуждался план мер по продвижению в России Омана как туристического направления через открытие туристического представительства. Обе стороны договорились разработать совместную программу, в рамках которой будут проводиться встречи и мероприятия в сотрудничестве с соответствующими компаниями из частного сектора, чтобы открыть новые направления", - отметили в министерстве. "Также обсуждались возможности для совместного сотрудничества в сферах туризма, культуры и культурного наследия, в том числе проект "Русские сезоны", который будет осуществлен в султанате Омане в следующем году, а также активизация сотрудничества с российскими музеями после успешного опыта существующего взаимодействия с Эрмитажем", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20231122/oman-1909220678.html
оман
маскат (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835669718_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_8bbcf761c2fa007e55fbde4f1b36e2d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, оман, маскат (город), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Оман, Маскат (город), куда можно лететь, Отдых на море
Оман планирует открыть в России турпредставительство

Оман планирует открыть в России турпредставительство для привлечения туристов

© Фото : Unsplash / Julius YlsТуристы наблюдают за дельфинами в Мусандаме, Оман
Туристы наблюдают за дельфинами в Мусандаме, Оман - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Unsplash / Julius Yls
Читать ria.ru в
МАСКАТ, 12 фев - РИА Новости. Султанат Оман собирается открыть в России туристическое представительство для привлечения российских туристов, сообщили РИА Новости в министерстве наследия и туризма Омана.
План по продвижению Омана как туристического направления для российских путешественников обсуждался в воскресенье во время переговоров в Маскате между министром наследия и туризма Салемом бен Мухаммедом аль-Махруки и главой минкультуры РФ Ольгой Любимовой.
"Во время встречи обсуждался план мер по продвижению в России Омана как туристического направления через открытие туристического представительства. Обе стороны договорились разработать совместную программу, в рамках которой будут проводиться встречи и мероприятия в сотрудничестве с соответствующими компаниями из частного сектора, чтобы открыть новые направления", - отметили в министерстве.
"Также обсуждались возможности для совместного сотрудничества в сферах туризма, культуры и культурного наследия, в том числе проект "Русские сезоны", который будет осуществлен в султанате Омане в следующем году, а также активизация сотрудничества с российскими музеями после успешного опыта существующего взаимодействия с Эрмитажем", - отметили в министерстве.
Туристы в пустыне в Омане - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Туры в Оман: арабская сказка, недооцененная туристами
22 ноября 2023, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыОманМаскат (город)куда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала