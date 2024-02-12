https://ria.ru/20240212/odezhda-1926803164.html

Жены и матери участников СВО из Чувашии шьют одежду для бойцов

Жены и матери участников СВО из Чувашии шьют одежду для бойцов - РИА Новости, 12.02.2024

Жены и матери участников СВО из Чувашии шьют одежду для бойцов

Жены, матери и бабушки участников специальной военной операции из Чувашии организовали свой "швейбат" и шьют одежду для бойцов, сообщается на странице... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:18

2024-02-12T11:18

2024-02-12T11:18

надежные люди

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Жены, матери и бабушки участников специальной военной операции из Чувашии организовали свой "швейбат" и шьют одежду для бойцов, сообщается на странице администрации Порецкого муниципального округа Чувашии в соцсети "ВКонтакте". Волонтёрское движение "Шьём для наших" было организовано в октябре 2022 года. "В Порецком муниципальном округе ни на день не прекращает свою работу движение мастериц "Швейбат". Только за последние четыре месяца сшито более 70 штук толстовок, 50 штук балаклав и 60 тактических шапок, 20 пар трехпалых перчаток. Всё, что сшито, отправлено на передовую нашим ребятам. Движимые одной целью, обычные женщины - матери, жены, бабушки - готовы без остатка дарить тепло своих рук нашим защитникам. Также мастерицы шьют постельное и нижнее белье для госпиталей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ткань для изделий закупается благодаря поддержке земляков. "Готовые сшитые изделия пересылаются ребятам в индивидуальных посылках, а также через волонтёрское движение "ZOV Чувашии"", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240212/lapsha-1926782973.html

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чувашская республика (чувашия)