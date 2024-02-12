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Жены и матери участников СВО из Чувашии шьют одежду для бойцов - РИА Новости, 12.02.2024
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11:18 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/odezhda-1926803164.html
Жены и матери участников СВО из Чувашии шьют одежду для бойцов
Жены и матери участников СВО из Чувашии шьют одежду для бойцов - РИА Новости, 12.02.2024
Жены и матери участников СВО из Чувашии шьют одежду для бойцов
Жены, матери и бабушки участников специальной военной операции из Чувашии организовали свой "швейбат" и шьют одежду для бойцов, сообщается на странице... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:18
2024-02-12T11:18
надежные люди
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Жены, матери и бабушки участников специальной военной операции из Чувашии организовали свой "швейбат" и шьют одежду для бойцов, сообщается на странице администрации Порецкого муниципального округа Чувашии в соцсети "ВКонтакте". Волонтёрское движение "Шьём для наших" было организовано в октябре 2022 года. "В Порецком муниципальном округе ни на день не прекращает свою работу движение мастериц "Швейбат". Только за последние четыре месяца сшито более 70 штук толстовок, 50 штук балаклав и 60 тактических шапок, 20 пар трехпалых перчаток. Всё, что сшито, отправлено на передовую нашим ребятам. Движимые одной целью, обычные женщины - матери, жены, бабушки - готовы без остатка дарить тепло своих рук нашим защитникам. Также мастерицы шьют постельное и нижнее белье для госпиталей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ткань для изделий закупается благодаря поддержке земляков. "Готовые сшитые изделия пересылаются ребятам в индивидуальных посылках, а также через волонтёрское движение "ZOV Чувашии"", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240212/lapsha-1926782973.html
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чувашская республика (чувашия)
Надежные люди, Чувашская Республика (Чувашия)

Жены и матери участников СВО из Чувашии шьют одежду для бойцов

© Фото со страницы администрации Порецкого муниципального округа Чувашии в соцсети "ВКонтакте"Жены и матери участников СВО из Чувашии шьют одежду для бойцов
Жены и матери участников СВО из Чувашии шьют одежду для бойцов
© Фото со страницы администрации Порецкого муниципального округа Чувашии в соцсети "ВКонтакте"
Жены и матери участников СВО из Чувашии шьют одежду для бойцов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Жены, матери и бабушки участников специальной военной операции из Чувашии организовали свой "швейбат" и шьют одежду для бойцов, сообщается на странице администрации Порецкого муниципального округа Чувашии в соцсети "ВКонтакте".
Волонтёрское движение "Шьём для наших" было организовано в октябре 2022 года.
© Фото со страницы администрации Порецкого муниципального округа Чувашии в соцсети "ВКонтакте"Жены и матери участников СВО из Чувашии шьют одежду для бойцов
Жены и матери участников СВО из Чувашии шьют одежду для бойцов
© Фото со страницы администрации Порецкого муниципального округа Чувашии в соцсети "ВКонтакте"
Жены и матери участников СВО из Чувашии шьют одежду для бойцов
"В Порецком муниципальном округе ни на день не прекращает свою работу движение мастериц "Швейбат". Только за последние четыре месяца сшито более 70 штук толстовок, 50 штук балаклав и 60 тактических шапок, 20 пар трехпалых перчаток. Всё, что сшито, отправлено на передовую нашим ребятам. Движимые одной целью, обычные женщины - матери, жены, бабушки - готовы без остатка дарить тепло своих рук нашим защитникам. Также мастерицы шьют постельное и нижнее белье для госпиталей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ткань для изделий закупается благодаря поддержке земляков.
"Готовые сшитые изделия пересылаются ребятам в индивидуальных посылках, а также через волонтёрское движение "ZOV Чувашии"", - подчеркивается в сообщении.
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Надежные людиЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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