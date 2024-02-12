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ВСУ выпустили более 177 тысяч боеприпасов по ДНР почти за два года - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:00 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/obstrely-1926967778.html
ВСУ выпустили более 177 тысяч боеприпасов по ДНР почти за два года
ВСУ выпустили более 177 тысяч боеприпасов по ДНР почти за два года - РИА Новости, 12.02.2024
ВСУ выпустили более 177 тысяч боеприпасов по ДНР почти за два года
Украинские войска почти за два года выпустили более 177 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T23:00
2024-02-12T23:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска почти за два года выпустили более 177 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 725 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 33 408 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 32 917. Всего противником выпущено 177 312 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 12 февраля 2024 года. Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4832 мирных жителя, в том числе 142 ребенка, представительство также зафиксировало 145 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", трое из них в результате ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 5906, среди них 382 ребенка. По информации представительства, в ДНР за этот же период повреждено 2133 транспортных средства, 3459 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 202 медицинских учреждения, 702 учебных заведения, 1427 объектов социального обеспечения, 115 объектов критической инфраструктуры, а также 1013 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 13 740 фактов повреждения жилых домов.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили более 177 тысяч боеприпасов по ДНР почти за два года

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили более 177 тысяч боеприпасов по ДНР почти за два года

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСнаряды
Снаряды - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска почти за два года выпустили более 177 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 725 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 33 408 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 32 917. Всего противником выпущено 177 312 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 12 февраля 2024 года.
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Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4832 мирных жителя, в том числе 142 ребенка, представительство также зафиксировало 145 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", трое из них в результате ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 5906, среди них 382 ребенка.
По информации представительства, в ДНР за этот же период повреждено 2133 транспортных средства, 3459 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 202 медицинских учреждения, 702 учебных заведения, 1427 объектов социального обеспечения, 115 объектов критической инфраструктуры, а также 1013 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 13 740 фактов повреждения жилых домов.
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