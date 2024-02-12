https://ria.ru/20240212/obstrel-1926964797.html

При обстреле Первомайского в ДНР пострадала мирная жительница

При обстреле Первомайского в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.02.2024

При обстреле Первомайского в ДНР пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела поселка Первомайское со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T22:18

2024-02-12T22:18

2024-02-12T22:18

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела поселка Первомайское со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 12 февраля по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Первомайское: - ранена женщина 1941 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, донецкая народная республика, сцкк