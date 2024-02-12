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При обстреле Авдеевки украинскими войсками пострадал мирный житель
При обстреле Авдеевки украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.02.2024
При обстреле Авдеевки украинскими войсками пострадал мирный житель
Мужчина пострадал при обстреле Авдеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:52
2024-02-12T20:52
2024-02-12T20:52
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Авдеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 12 февраля по состоянию на 19.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Авдеевка: - ранен мужчина 1954 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный украинской стороной в мощный укрепрайон.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Донецк, СЦКК
При обстреле Авдеевки украинскими войсками пострадал мирный житель
Представительство ДНР: при обстреле Авдеевки ВСУ пострадал мужчина