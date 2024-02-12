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Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/obstrel-1926892102.html
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 12.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с ударного беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:26
2024-02-12T16:26
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
сцкк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с ударного беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. С 15.20 до 16.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк с БПЛА

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с ударного беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
С 15.20 до 16.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районСЦККВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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