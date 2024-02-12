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Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 12.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с ударного беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:26
2024-02-12T16:26
2024-02-12T16:26
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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происшествия
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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с ударного беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. С 15.20 до 16.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк с БПЛА