https://ria.ru/20240212/obstrel-1926879489.html

При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадало здание школы

При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадало здание школы - РИА Новости, 12.02.2024

При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадало здание школы

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил мэр города Владислав Ключаров в своем... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:47

2024-02-12T15:47

2024-02-12T15:47

специальная военная операция на украине

украина

макеевка

сцкк

советский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил мэр города Владислав Ключаров в своем Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждено остекление здания школы, а также остекление и кровля дома в Советском районе. По предварительной информации, люди не пострадали", — написал Ключаров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о двух обстрелах Макеевки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

украина

макеевка

советский район

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украина, макеевка, сцкк, советский район, происшествия