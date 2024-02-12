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При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадало здание школы
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадало здание школы - РИА Новости, 12.02.2024
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадало здание школы
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил мэр города Владислав Ключаров в своем... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:47
2024-02-12T15:47
2024-02-12T15:47
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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил мэр города Владислав Ключаров в своем Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждено остекление здания школы, а также остекление и кровля дома в Советском районе. По предварительной информации, люди не пострадали", — написал Ключаров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о двух обстрелах Макеевки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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украина, макеевка, сцкк, советский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Макеевка, СЦКК, Советский район, Происшествия
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадало здание школы
Ключаров: здание школы и дом получили повреждения при обстреле Макеевки ВСУ