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При обстрелах ДНР за неделю погибли три мирных жителя
При обстрелах ДНР за неделю погибли три мирных жителя - РИА Новости, 12.02.2024
При обстрелах ДНР за неделю погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли, 12 получили ранения с 5 по 11 февраля в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:36
2024-02-12T15:36
2024-02-12T15:36
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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 12 получили ранения с 5 по 11 февраля в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 5 по 11 февраля погибли три мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 12. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9177 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 476, среди них 849 детей.
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
При обстрелах ДНР за неделю погибли три мирных жителя
Аппарат омбудсмена: при обстрелах ДНР погибли 3 мирных жителя, еще 12 пострадали