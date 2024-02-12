https://ria.ru/20240212/obstrel-1926874549.html

При обстрелах ДНР за неделю погибли три мирных жителя

При обстрелах ДНР за неделю погибли три мирных жителя - РИА Новости, 12.02.2024

При обстрелах ДНР за неделю погибли три мирных жителя

Три мирных жителя погибли, 12 получили ранения с 5 по 11 февраля в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:36

2024-02-12T15:36

2024-02-12T15:36

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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 12 получили ранения с 5 по 11 февраля в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 5 по 11 февраля погибли три мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 12. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9177 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 476, среди них 849 детей.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия