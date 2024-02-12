https://ria.ru/20240212/obstrel-1926867702.html

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР - РИА Новости, 12.02.2024

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район 15 снарядами за 2 часа 15 минут, сообщило в понедельник представительство ДНР в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:14

2024-02-12T15:14

2024-02-12T15:14

специальная военная операция на украине

происшествия

нато

стирол

донецк

макеевка

горловка

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ДОНЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район 15 снарядами за 2 часа 15 минут, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Советский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 12:05 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. С 13.45 за последующие десять минут украинские войска обстреляли Ясиноватский район, Червоногвардейский район Макеевки и Кировский район Донецка, выпустив по ним по три снаряда натовского калибра. О последствиях не сообщается. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

https://ria.ru/20240211/ryukzaki-1926139348.html

донецк

макеевка

горловка

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происшествия, нато, стирол, донецк, макеевка, горловка