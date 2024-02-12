https://ria.ru/20240212/obstrel-1926833849.html

Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города

Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города - РИА Новости, 12.02.2024

Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города

Здания котельной и медицинского учреждения повреждены в Петровском районе Донецка в результате обстрела, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:20

2024-02-12T13:20

2024-02-12T13:20

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Здания котельной и медицинского учреждения повреждены в Петровском районе Донецка в результате обстрела, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. “В результате обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города повреждено здание котельной по улице Стаханова: частично выбито остекление окон, повреждены входные двери. Также повреждения получило здание одного из медицинских учреждений. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.35 по Петровскому району Донецка выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240212/vsu-1926826893.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)