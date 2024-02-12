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Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/obstrel-1926833849.html
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города - РИА Новости, 12.02.2024
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города
Здания котельной и медицинского учреждения повреждены в Петровском районе Донецка в результате обстрела, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:20
2024-02-12T13:20
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Здания котельной и медицинского учреждения повреждены в Петровском районе Донецка в результате обстрела, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. “В результате обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города повреждено здание котельной по улице Стаханова: частично выбито остекление окон, повреждены входные двери. Также повреждения получило здание одного из медицинских учреждений. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.35 по Петровскому району Донецка выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240212/vsu-1926826893.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города

Кулемзин: при обстреле Донецка повреждены медучреждение и котельная

© РИА Новости Последствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Здания котельной и медицинского учреждения повреждены в Петровском районе Донецка в результате обстрела, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин.
“В результате обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города повреждено здание котельной по улице Стаханова: частично выбито остекление окон, повреждены входные двери. Также повреждения получило здание одного из медицинских учреждений. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.35 по Петровскому району Донецка выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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