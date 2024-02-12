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Власти рассказали о состоянии девочек, раненных при обстреле Новодружеска
Власти рассказали о состоянии девочек, раненных при обстреле Новодружеска - РИА Новости, 12.02.2024
Власти рассказали о состоянии девочек, раненных при обстреле Новодружеска
Состояние двух девочек-сестер, пострадавших при обстреле украинскими войсками Новодружеска в Луганской Народной Республике 29 января, стабилизировалось, угрозы... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:10
2024-02-12T13:10
2024-02-12T13:10
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Состояние двух девочек-сестер, пострадавших при обстреле украинскими войсками Новодружеска в Луганской Народной Республике 29 января, стабилизировалось, угрозы жизни нет, сообщила в понедельник министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. Ее слова приводит Telegram-канал регионального правительства."В лечении девочек на базе нашей детской республиканской больницы применяются самые современные технологии. Общее состояние детей стабилизировалось, ушли угрожающие для жизни симптомы. Сегодня специалист одной из московских клиник провел девочкам очередные операции. Впереди еще несколько реконструктивных оперативных вмешательств. Прогноз лечения детей благоприятный", - сказала она. Ранее, в конце января минздрав ЛНР сообщал о двух девочках, получивших ранения в результате обстрела жилого дома в Новодружеске, пригороде Лисичанска. Министр позднее сообщила, что луганским медикам удалось спасти поврежденную от взрыва стопу старшей из сестер.
https://ria.ru/20231018/lnr-1903694070.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия
Власти рассказали о состоянии девочек, раненных при обстреле Новодружеска
Минздрав ЛНР: состояние раненных при обстреле Новодружеска стабилизировалось