https://ria.ru/20240212/obstrel-1926819382.html
Украинские войска выпустили 11 снарядов по районам Донецка
Украинские войска выпустили 11 снарядов по районам Донецка - РИА Новости, 12.02.2024
Украинские войска выпустили 11 снарядов по районам Донецка
Украинские войска с утра понедельника несколько раз обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:14
2024-02-12T12:14
2024-02-12T12:14
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065645_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aa38b403bcefe9363b476dd789572a4d.jpg
ДОНЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Украинские войска с утра понедельника несколько раз обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 10:15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что за 20 минут с 11.10 выпущено еще шесть таких же снарядов по Петровскому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926794253.html
https://ria.ru/20240212/syrskiy-1926787515.html
донецк
куйбышевский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065645_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9f5d7e385bf45d9ebe23fbc0a4789d86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, куйбышевский район, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Украина, НАТО
Украинские войска выпустили 11 снарядов по районам Донецка
СЦКК: ВСУ с утра выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по районам Донецка
ДОНЕЦК, 12 фев – РИА Новости.
Украинские войска с утра понедельника несколько раз обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 10:15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Стало известно, на что пошли ВСУ в ДНР, чтобы удержать фронт
Отмечается, что за 20 минут с 11.10 выпущено еще шесть таких же снарядов по Петровскому району.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Пушилин предположил, чем обернется для ВСУ назначение Сырского