https://ria.ru/20240212/obstrel-1926819382.html

Украинские войска выпустили 11 снарядов по районам Донецка

Украинские войска выпустили 11 снарядов по районам Донецка - РИА Новости, 12.02.2024

Украинские войска выпустили 11 снарядов по районам Донецка

Украинские войска с утра понедельника несколько раз обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:14

2024-02-12T12:14

2024-02-12T12:14

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

украина

нато

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ДОНЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Украинские войска с утра понедельника несколько раз обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 10:15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что за 20 минут с 11.10 выпущено еще шесть таких же снарядов по Петровскому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926794253.html

https://ria.ru/20240212/syrskiy-1926787515.html

донецк

куйбышевский район

украина

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донецк, куйбышевский район, украина, нато