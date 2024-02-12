https://ria.ru/20240212/obstrel-1926781564.html
Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов за сутки по Херсонской области
Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов за сутки по Херсонской области - РИА Новости, 12.02.2024
Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов за сутки по Херсонской области
Украинская армия в течение дня нанесла 39 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T09:25
2024-02-12T09:25
2024-02-12T09:25
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херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 12 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение дня нанесла 39 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией."Киевский режим продолжает террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам области 23 артиллерийских удара. С наступлением темноты боевики ВСУ провели еще 16 обстрелов области из ствольной артиллерии", - сообщил источник.Под огнем оказались 9 населенных пунктов: Казачьи Лагери, Днепряны, Подлесное, Алешки, Кардашинка, Обрывка, Солонцы, Корсунка, Печановка.Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.Накануне Минобороны в своей сводке сообщило, что ВС РФ за сутки отразили атаку ВСУ на херсонском направлении, потери противника на этом участке фронта составили до 50 солдат, две гаубицы и одно артиллерийское орудие.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов за сутки по Херсонской области
ВСУ нанесли за сутки 39 ударов по левобережью Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 12 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение дня нанесла 39 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Киевский режим продолжает террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам области 23 артиллерийских удара. С наступлением темноты боевики ВСУ провели еще 16 обстрелов области из ствольной артиллерии", - сообщил источник.
Под огнем оказались 9 населенных пунктов: Казачьи Лагери, Днепряны, Подлесное, Алешки, Кардашинка, Обрывка, Солонцы, Корсунка, Печановка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Накануне Минобороны в своей сводке сообщило, что ВС РФ за сутки отразили атаку ВСУ на херсонском направлении, потери противника на этом участке фронта составили до 50 солдат, две гаубицы и одно артиллерийское орудие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине