https://ria.ru/20240212/novouralsk-1926857028.html

В Новоуральске возбудили дело против учителя, ударившего школьницу

В Новоуральске возбудили дело против учителя, ударившего школьницу - РИА Новости, 12.02.2024

В Новоуральске возбудили дело против учителя, ударившего школьницу

Свердловские следователи возбудили уголовное дело о побоях в отношении педагога, ударившего ученицу коррекционной школы в Новоуральске, сообщило региональное... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:43

2024-02-12T14:43

2024-02-12T14:51

происшествия

новоуральск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о побоях в отношении педагога, ударившего ученицу коррекционной школы в Новоуральске, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее сообщалось, что 5 февраля в школе №1 Новоуральска, в которой обучаются также дети с ограниченными возможностями здоровья, учитель во время урока ударил девочку по плечу. По данным администрации учебного заведения, учитель был уволен из-за "неприемлемых действий". "Территориальным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи проверят информацию о том, что в данной школе и ранее могли происходить аналогичные факты в отношении других детей.

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происшествия, новоуральск, россия, следственный комитет россии (ск рф)