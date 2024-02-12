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В Новоуральске возбудили дело против учителя, ударившего школьницу
В Новоуральске возбудили дело против учителя, ударившего школьницу - РИА Новости, 12.02.2024
В Новоуральске возбудили дело против учителя, ударившего школьницу
Свердловские следователи возбудили уголовное дело о побоях в отношении педагога, ударившего ученицу коррекционной школы в Новоуральске, сообщило региональное... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:43
2024-02-12T14:43
2024-02-12T14:51
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о побоях в отношении педагога, ударившего ученицу коррекционной школы в Новоуральске, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее сообщалось, что 5 февраля в школе №1 Новоуральска, в которой обучаются также дети с ограниченными возможностями здоровья, учитель во время урока ударил девочку по плечу. По данным администрации учебного заведения, учитель был уволен из-за "неприемлемых действий". "Территориальным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи проверят информацию о том, что в данной школе и ранее могли происходить аналогичные факты в отношении других детей.
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происшествия, новоуральск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новоуральск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новоуральске возбудили дело против учителя, ударившего школьницу
В Новоуральске возбудили уголовное дело против учителя, ударившего школьницу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о побоях в отношении педагога, ударившего ученицу коррекционной школы в Новоуральске, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что 5 февраля в школе №1 Новоуральска, в которой обучаются также дети с ограниченными возможностями здоровья, учитель во время урока ударил девочку по плечу. По данным администрации учебного заведения, учитель был уволен из-за "неприемлемых действий".
"Территориальным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи проверят информацию о том, что в данной школе и ранее могли происходить аналогичные факты в отношении других детей.
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