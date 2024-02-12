https://ria.ru/20240212/novosibirsk-1926814693.html
В Новосибирске провели испытания перспективного метода терапии рака
В Новосибирске провели испытания перспективного метода терапии рака - РИА Новости, 12.02.2024
В Новосибирске провели испытания перспективного метода терапии рака
Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) с коллегами из Томского политехнического университета (ТПУ) приступили к этапу доклинических испытаний на крупных... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:56
2024-02-12T11:56
2024-02-12T12:02
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НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) с коллегами из Томского политехнического университета (ТПУ) приступили к этапу доклинических испытаний на крупных животных перспективного варианта нейтронозахватной терапии рака и надеются пройти его быстро с помощью нового томографа, сообщили РИА Новости в НГУ в понедельник. Ранее сообщалось, что с 2025 года на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва) планируется начать клинические испытания уникального перспективного метода лечения злокачественных новообразований — бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Метод основан на способности избирательного накопления в клетках раковой опухоли стабильного нерадиоактивного изотопа бор-10. После облучения нейтронами в таких клетках происходит ядерная реакция с выделением энергии, что приводит к их гибели. "Сегодня в России фактически единственным производителем ускорителей нужного типа является ИЯФ, а препараты на основе бора в стране не производятся. Это накладывает некоторые ограничения на масштаб внедрения данного варианта НЗТ в практику здравоохранения. Поэтому мы параллельно испытываем еще один вариант, предусматривающий использование реакторов, которые в отличие от ускорителей работают фактически непрерывно, и препаратов на основе гадолиния", — рассказал завлабораторией ядерной и инновационной медицины Физического факультета НГУ Владимир Каныгин. По словам ученого, реакторов, которые после некоторой доработки можно использовать в медучреждениях, в России заметно больше и с производством препаратов на основе гадолиния проблем нет — они достаточно давно и широко применяются в качестве контрастных соединений. "Ученые из НГУ сначала успешно испытали этот подход на лабораторных грызунах в Академгородке, а затем, в сотрудничестве с коллегами из Томского политехнического университета (ТПУ), перешли к испытаниям на крупных животных. Исследователи сосредоточились на собаках и кошках со спонтанными опухолями, которые обычно развиваются в сходные виды рака в тех же органах, что и у людей", - отметили в вузе. При этом главной проблемой является изучение динамики состояния четвероногих пациентов после проведения курса нейтронозахватной терапии. До недавнего времени в Новосибирске необходимый для исследований томограф был лишь в одной ветклинике и обследование было дорогостоящим. По словам Каныгина, процесс должен заметно ускориться благодаря тому, что в НГУ недавно появился такой томограф. Он напомнил, что доклинические испытания на крупных животных является ключевым в тестировании технологий НЗТ перед переходом к испытаниям на людях. "Исходя из результатов прежних испытаний и новых возможностей в плане оборудования, в НГУ рассчитывают сделать этот шаг в самом ближайшем будущем", - добавили в вузе.
https://ria.ru/20240207/opukhol-1925761658.html
https://ria.ru/20240203/rak-1925234659.html
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В Новосибирске провели испытания перспективного метода терапии рака
В Новосибирске приступили к этапу доклинических испытаний метода терапии рака
НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости.
Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) с коллегами из Томского политехнического университета (ТПУ
) приступили к этапу доклинических испытаний на крупных животных перспективного варианта нейтронозахватной терапии рака и надеются пройти его быстро с помощью нового томографа, сообщили РИА Новости в НГУ в понедельник.
Ранее сообщалось, что с 2025 года на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва) планируется начать клинические испытания уникального перспективного метода лечения злокачественных новообразований — бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Метод основан на способности избирательного накопления в клетках раковой опухоли стабильного нерадиоактивного изотопа бор-10. После облучения нейтронами в таких клетках происходит ядерная реакция с выделением энергии, что приводит к их гибели.
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"Сегодня в России фактически единственным производителем ускорителей нужного типа является ИЯФ, а препараты на основе бора в стране не производятся. Это накладывает некоторые ограничения на масштаб внедрения данного варианта НЗТ в практику здравоохранения. Поэтому мы параллельно испытываем еще один вариант, предусматривающий использование реакторов, которые в отличие от ускорителей работают фактически непрерывно, и препаратов на основе гадолиния", — рассказал завлабораторией ядерной и инновационной медицины Физического факультета НГУ Владимир Каныгин.
По словам ученого, реакторов, которые после некоторой доработки можно использовать в медучреждениях, в России заметно больше и с производством препаратов на основе гадолиния проблем нет — они достаточно давно и широко применяются в качестве контрастных соединений.
"Ученые из НГУ сначала успешно испытали этот подход на лабораторных грызунах в Академгородке, а затем, в сотрудничестве с коллегами из Томского политехнического университета (ТПУ), перешли к испытаниям на крупных животных. Исследователи сосредоточились на собаках и кошках со спонтанными опухолями, которые обычно развиваются в сходные виды рака в тех же органах, что и у людей", - отметили в вузе.
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При этом главной проблемой является изучение динамики состояния четвероногих пациентов после проведения курса нейтронозахватной терапии. До недавнего времени в Новосибирске необходимый для исследований томограф был лишь в одной ветклинике и обследование было дорогостоящим.
По словам Каныгина, процесс должен заметно ускориться благодаря тому, что в НГУ недавно появился такой томограф. Он напомнил, что доклинические испытания на крупных животных является ключевым в тестировании технологий НЗТ перед переходом к испытаниям на людях. "Исходя из результатов прежних испытаний и новых возможностей в плане оборудования, в НГУ рассчитывают сделать этот шаг в самом ближайшем будущем", - добавили в вузе.
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