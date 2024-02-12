https://ria.ru/20240212/novak-1926912781.html

Президент Венгрии официально подала заявление об отставке в парламент

Президент Венгрии официально подала заявление об отставке в парламент - РИА Новости, 12.02.2024

Президент Венгрии официально подала заявление об отставке в парламент

Президент Венгрии Каталин Новак официально подала в парламент страны заявление об отставке, следует из опубликованного на сайте парламента документа. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:40

2024-02-12T17:40

2024-02-12T17:40

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БУДАПЕШТ, 12 фев — РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак официально подала в парламент страны заявление об отставке, следует из опубликованного на сайте парламента документа. "Сообщаю уважаемому национальному собранию, что я слагаю с себя полномочия президента республики на основании закона... от 2011 года о правовом статусе и вознаграждении президента республики", - говорится в письме, подписанном Новак и датированном 11 февраля. Канцелярия парламента зарегистрировала документ 12 февраля. В субботу президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку из-за того, что в апреле 2023 года "совершила ошибку", помиловав замешанного в педофилии. У парламента по закону есть 15 дней, чтобы рассмотреть ее заявление. Если национальное собрание примет отставку президента, оно обязано будет объявить новые выборы в течение 30 дней, на этот период временно исполняющим обязанности главы государства станет спикер парламента Ласло Кёвер. Для выборов президента необходимо, чтобы кандидата поддержало не менее 2/3 депутатов. Правящие партии в венгерском парламенте имеют 133 места из 199. Оппозиционная венгерская партия "Демократическая коалиция" предложила прямые выборы следующего президента страны, в отличие от процедуры назначения предыдущих президентов, которых выбирали депутаты парламента. Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш заявил, что нового президента Венгрии в соответствии с обычной процедурой выберут депутаты парламента, и это, по всей вероятности, произойдет в течение марта. В последние дни в Венгрии разгорелся скандал, когда выяснилось, что Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии призвали Новак уйти в отставку. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг заявил, что инициирует поправку в конституцию страны о том, что педофилы не могут быть помилованы. Экс-глава минюста Венгрии Юдит Варга сразу после Новак объявила, что отказывается от депутатского мандата, не будет возглавлять список венгерской партии "Фидес" на выборах в Европарламент и уходит из политики из-за того, что вслед за президентом подписала помилование.

https://ria.ru/20240210/vengriya-1926626269.html

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в мире, венгрия, будапешт, каталин новак, европарламент