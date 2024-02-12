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Подпольщики раскрыли последствия ударов по Николаеву в выходные - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 12.02.2024 (обновлено: 13:22 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/nikolaev-1926805790.html
Подпольщики раскрыли последствия ударов по Николаеву в выходные
Подпольщики раскрыли последствия ударов по Николаеву в выходные - РИА Новости, 12.02.2024
Подпольщики раскрыли последствия ударов по Николаеву в выходные
Российская армия поразила военные и инфраструктурные объекты в Николаеве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:32
2024-02-12T13:22
специальная военная операция на украине
происшествия
николаев (украина)
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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Российская армия поразила военные и инфраструктурные объекты в Николаеве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Всего николаевцы насчитали десять "прилетов" в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска", — сказал собеседник агентства.Он также предоставил видеокадры ударов.Вторая волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и по заводу "Зоря-Машпроект", где производится продукция военного назначения.По словам Лебедева, руководство предприятия для работы на оборонных мощностях завезло рабочих с Западной Украины и отделило эту часть завода блокпостами.&quot;Ночью по Николаеву носились десятки скорых. Больницы сейчас заполнены, а в городской морг, по словам агентуры, помещают только &quot;крутых&quot;, простых вэсэушников складывают на улице в черных мешках штабелями рядом с моргом&quot;, — добавил подпольщик.Кроме того, в результате ударов по узловой станции Александрия в Кировоградской области были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники, рассказал Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области.По данным подполья, ВСУ использовали крупный железнодорожный узел в Александрии как перевалочный пункт. Через город проходят железные дороги Одесса — Харьков и Киев — Днепропетровск.
https://ria.ru/20240209/vzryvy-1926518707.html
https://ria.ru/20240212/infrastruktura-1926781901.html
николаев (украина)
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Координатор подполья об ударах ВС РФ в Николаеве
Координатор подполья об ударах ВС РФ в Николаеве
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происшествия, николаев (украина)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Николаев (Украина)
Подпольщики раскрыли последствия ударов по Николаеву в выходные

Подполье: ВС РФ поразили военные и инфраструктурные объекты в Николаеве

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Российская армия поразила военные и инфраструктурные объекты в Николаеве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Всего николаевцы насчитали десять "прилетов" в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска", — сказал собеседник агентства.
Он также предоставил видеокадры ударов.

Черноморский судостроительный завод — крупнейшая верфь Украины, в советское время здесь строили авианесущие крейсеры ВМФ СССР.

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Вторая волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и по заводу "Зоря-Машпроект", где производится продукция военного назначения.

"Зоря-Машпроект" входит в военно-промышленный государственный холдинг "Укроборонпром" и производит газотурбинное оборудование, в том числе для военных кораблей.

По словам Лебедева, руководство предприятия для работы на оборонных мощностях завезло рабочих с Западной Украины и отделило эту часть завода блокпостами.
«

"Ночью по Николаеву носились десятки скорых. Больницы сейчас заполнены, а в городской морг, по словам агентуры, помещают только "крутых", простых вэсэушников складывают на улице в черных мешках штабелями рядом с моргом", — добавил подпольщик.

Кроме того, в результате ударов по узловой станции Александрия в Кировоградской области были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники, рассказал Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области.
По данным подполья, ВСУ использовали крупный железнодорожный узел в Александрии как перевалочный пункт. Через город проходят железные дороги ОдессаХарьков и КиевДнепропетровск.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНиколаев (Украина)
 
 
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