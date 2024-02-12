https://ria.ru/20240212/nikolaev-1926805790.html

Подпольщики раскрыли последствия ударов по Николаеву в выходные

Подпольщики раскрыли последствия ударов по Николаеву в выходные - РИА Новости, 12.02.2024

Подпольщики раскрыли последствия ударов по Николаеву в выходные

Российская армия поразила военные и инфраструктурные объекты в Николаеве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:32

2024-02-12T11:32

2024-02-12T13:22

специальная военная операция на украине

происшествия

николаев (украина)

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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Российская армия поразила военные и инфраструктурные объекты в Николаеве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Всего николаевцы насчитали десять "прилетов" в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска", — сказал собеседник агентства.Он также предоставил видеокадры ударов.Вторая волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и по заводу "Зоря-Машпроект", где производится продукция военного назначения.По словам Лебедева, руководство предприятия для работы на оборонных мощностях завезло рабочих с Западной Украины и отделило эту часть завода блокпостами."Ночью по Николаеву носились десятки скорых. Больницы сейчас заполнены, а в городской морг, по словам агентуры, помещают только "крутых", простых вэсэушников складывают на улице в черных мешках штабелями рядом с моргом", — добавил подпольщик.Кроме того, в результате ударов по узловой станции Александрия в Кировоградской области были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники, рассказал Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области.По данным подполья, ВСУ использовали крупный железнодорожный узел в Александрии как перевалочный пункт. Через город проходят железные дороги Одесса — Харьков и Киев — Днепропетровск.

https://ria.ru/20240209/vzryvy-1926518707.html

https://ria.ru/20240212/infrastruktura-1926781901.html

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Координатор подполья об ударах ВС РФ в Николаеве Координатор подполья об ударах ВС РФ в Николаеве 2024-02-12T11:32 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, николаев (украина)