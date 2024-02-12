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В Нигере заявили, что не хотят быть дойной коровой Франции - РИА Новости, 12.02.2024
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10:31 12.02.2024 (обновлено: 11:45 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/niger-1926793733.html
В Нигере заявили, что не хотят быть дойной коровой Франции
В Нигере заявили, что не хотят быть дойной коровой Франции - РИА Новости, 12.02.2024
В Нигере заявили, что не хотят быть дойной коровой Франции
Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани заявил о возможности создания единой валюты Альянса государств... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:31
2024-02-12T11:45
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани заявил о возможности создания единой валюты Альянса государств Сахеля. Его слова из интервью национальному телеканалу приводит агентство AFP.Тчиани назвал валюту признаком суверенитета, добавив, что государства Сахеля — Нигер, Буркина-Фасо и Мали — вовлечены сейчас в процесс восстановления полного суверенитета."Больше не может быть и речи о том, чтобы наши страны были дойной коровой Франции", — подчеркнул он. Никаких подробностей касательно возможной единой валюты генерал не привел.В сентябре лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля. Его целью называется создание "архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи": посягательство на суверенитет или территориальную целостность одного из участников будет расцениваться как агрессия против всего альянса и потребует помощи всех сторон, в том числе военной. В конце января Нигер, Буркина-Фасо и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). По словам их представителей, сообщество стало угрозой для государств-членов и к тому же ввело "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции". Заявления о выходе ЭКОВАС рассмотрит в течение года.Мали, Буркина-Фасо и Нигер отстранили от участия в ЭКОВАС и Африканском союзе после того, как в этих странах в 2021, 2022 и 2023 годах к власти пришли военные. Против каждой из трех республик ЭКОВАС ввело санкции. А в начале августа участники чрезвычайной встречи начальников Генштабов государств ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20240128/ekovas-1923994520.html
https://ria.ru/20231103/afrika-1907343837.html
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в мире, нигер, буркина-фасо, мали, франция
В мире, Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Франция
В Нигере заявили, что не хотят быть дойной коровой Франции

Генерал Тчиани допустил создание единой валюты совместно с Буркина-Фасо и Мали

© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера
Военнослужащие национальной гвардии Нигера - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани заявил о возможности создания единой валюты Альянса государств Сахеля. Его слова из интервью национальному телеканалу приводит агентство AFP.
Тчиани назвал валюту признаком суверенитета, добавив, что государства Сахеля — Нигер, Буркина-Фасо и Мали — вовлечены сейчас в процесс восстановления полного суверенитета.
"Больше не может быть и речи о том, чтобы наши страны были дойной коровой Франции", — подчеркнул он.
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Никаких подробностей касательно возможной единой валюты генерал не привел.
В сентябре лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля. Его целью называется создание "архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи": посягательство на суверенитет или территориальную целостность одного из участников будет расцениваться как агрессия против всего альянса и потребует помощи всех сторон, в том числе военной.
В конце января Нигер, Буркина-Фасо и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). По словам их представителей, сообщество стало угрозой для государств-членов и к тому же ввело "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции". Заявления о выходе ЭКОВАС рассмотрит в течение года.
Мали, Буркина-Фасо и Нигер отстранили от участия в ЭКОВАС и Африканском союзе после того, как в этих странах в 2021, 2022 и 2023 годах к власти пришли военные. Против каждой из трех республик ЭКОВАС ввело санкции. А в начале августа участники чрезвычайной встречи начальников Генштабов государств ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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