https://ria.ru/20240212/neyroset-1926762249.html

В России создали нейросеть для дронов, распознающую технику НАТО

В России создали нейросеть для дронов, распознающую технику НАТО - РИА Новости, 12.02.2024

В России создали нейросеть для дронов, распознающую технику НАТО

В России создана универсальная нейросеть для беспилотников всех типов НАКА, позволяющая с высокой точностью определять объекты и технику противника в зоне... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T03:03

2024-02-12T03:03

2024-02-12T03:12

безопасность

технологии

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В России создана универсальная нейросеть для беспилотников всех типов НАКА, позволяющая с высокой точностью определять объекты и технику противника в зоне спецоперации, включая танки Leopard, БМП Bradley и любые другие машины, сообщил РИА Новости гендиректор компании-разработчика этого программного обеспечения "Хардберри-Русфактор" Алексей Герман. "Мы написали программу, также для всех типов беспилотников, получившее название НАКА. По сути, речь идет о нейросети, распознающей заданные объекты, в том числе технику противника", — сказал он.Герман пояснил, что нейросеть НАКА устанавливается на аппаратуру, на которую приходит видео с камер БПЛА. "Например, самолет передает видео на пульт оператора, и программа, "залитая" в пульт, выделяет определенную область местности зеленым цветом и пишет: "Это Leopard, а это — Bradley с вероятностью 85%", показывая точные координаты его местонахождения", — рассказал собеседник агентства. По словам Германа, данная нейросеть в перспективе может применяться и в мирных целях, в том числе на сельскохозяйственных дронах для поиска потерявшихся животных, разбегающихся на обширных территориях. Компания "Хардберри-Русфактор" была основана в 2013 году, ее основным проектом сегодня является дрон-конвертоплан "Ловкий", летающий на "самолетных крыльях", который способен развивать скорость в 2,5 раза быстрее (до 200 километров в час) и дольше (до 1,5 часов) всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров.

https://ria.ru/20240210/bespilotnik-1926540666.html

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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф