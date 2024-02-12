https://ria.ru/20240212/nevzlin-1926913974.html

Суд оштрафовал Невзлина* за отсутствие плашки иноагента

Суд оштрафовал Невзлина* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 12.02.2024

Суд оштрафовал Невзлина* за отсутствие плашки иноагента

Пресненский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал бывшего вице-президента компании "ЮКОС" Леонида Невзлина* за отсутствие соответствующей плашки в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:46

2024-02-12T17:46

2024-02-12T17:46

москва

киев

происшествия

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15026/95/150269519_0:88:945:620_1920x0_80_0_0_172993292b7c13db1ab7556ebfc9081d.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пресненский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал бывшего вице-президента компании "ЮКОС" Леонида Невзлина* за отсутствие соответствующей плашки в публикациях в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Невзлина Л.Б.* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП, и назначил наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей", — сказали в суде.Максимальная санкция статьи составляет 50 тысяч рублей. Невзлин* был включен в реестр иноагентов в июне прошлого года. По информации Минюста, он выступал в поддержку Киева. В 2008 году Мосгорсуд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы, признав виновным в организации нескольких убийств, в том числе — мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, киев, происшествия, московский городской суд