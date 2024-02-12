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Суд оштрафовал Невзлина* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 12.02.2024
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17:46 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/nevzlin-1926913974.html
Суд оштрафовал Невзлина* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал Невзлина* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 12.02.2024
Суд оштрафовал Невзлина* за отсутствие плашки иноагента
Пресненский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал бывшего вице-президента компании "ЮКОС" Леонида Невзлина* за отсутствие соответствующей плашки в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:46
2024-02-12T17:46
москва
киев
происшествия
московский городской суд
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пресненский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал бывшего вице-президента компании "ЮКОС" Леонида Невзлина* за отсутствие соответствующей плашки в публикациях в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде. &quot;Суд признал Невзлина Л.Б.* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП, и назначил наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей&quot;, — сказали в суде.Максимальная санкция статьи составляет 50 тысяч рублей. Невзлин* был включен в реестр иноагентов в июне прошлого года. По информации Минюста, он выступал в поддержку Киева. В 2008 году Мосгорсуд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы, признав виновным в организации нескольких убийств, в том числе — мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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москва, киев, происшествия, московский городской суд
Москва, Киев, Происшествия, Московский городской суд
Суд оштрафовал Невзлина* за отсутствие плашки иноагента

Суд оштрафовал Невзлина на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

© www.alexey-pichugin.ruЛеонид Невзлин*
Леонид Невзлин*
© www.alexey-pichugin.ru
Леонид Невзлин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пресненский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал бывшего вице-президента компании "ЮКОС" Леонида Невзлина* за отсутствие соответствующей плашки в публикациях в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Суд признал Невзлина Л.Б.* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП, и назначил наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей", — сказали в суде.

Максимальная санкция статьи составляет 50 тысяч рублей.
Невзлин* был включен в реестр иноагентов в июне прошлого года. По информации Минюста, он выступал в поддержку Киева.
В 2008 году Мосгорсуд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы, признав виновным в организации нескольких убийств, в том числе — мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.
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