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Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения политиков - РИА Новости, 12.02.2024
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11:23 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/nato-1926804017.html
Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения политиков
Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения политиков - РИА Новости, 12.02.2024
Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения политиков
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа о НАТО и России, заявил, что альянс не должен зависеть от... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:23
2024-02-12T11:23
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сша
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа о НАТО и России, заявил, что альянс не должен зависеть от настроения политиков, и призвал всех "быть серьезными". Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ - ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". Он также предупредил, что на посту президента не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения. "Во время этой кампании (избирательной кампании в США - ред.) мы увидим и услышим много разного, но давайте будем серьезными: НАТО не может быть альянсом, работающим "по меню". Это военный альянс! Он не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни", - сказал глава евродипломатии в Брюсселе. Он добавил, что не собирается комментировать все идеи, которые высказываются во время избирательной кампании в США. Боррель также подчеркнул, что альянс "либо есть, либо его нет". Глава Евросовета Шарль Мишель на фоне этих критических заявлений экс-президента США заявил о необходимости срочно добиваться стратегической автономии Евросоюза и инвестировать в оборону.
https://ria.ru/20240211/tramp-1926664548.html
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в мире, сша, жозеп боррель, дональд трамп, нато
В мире, США, Жозеп Боррель, Дональд Трамп, НАТО
Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения политиков

Боррель о словах Трампа: НАТО не должна зависеть от настроения политиков

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа о НАТО и России, заявил, что альянс не должен зависеть от настроения политиков, и призвал всех "быть серьезными".
Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ - ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". Он также предупредил, что на посту президента не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения.
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"Во время этой кампании (избирательной кампании в США - ред.) мы увидим и услышим много разного, но давайте будем серьезными: НАТО не может быть альянсом, работающим "по меню". Это военный альянс! Он не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни", - сказал глава евродипломатии в Брюсселе.
Он добавил, что не собирается комментировать все идеи, которые высказываются во время избирательной кампании в США. Боррель также подчеркнул, что альянс "либо есть, либо его нет".
Глава Евросовета Шарль Мишель на фоне этих критических заявлений экс-президента США заявил о необходимости срочно добиваться стратегической автономии Евросоюза и инвестировать в оборону.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Трамп захотел сдать Европу России
08:00
 
В миреСШАЖозеп БоррельДональд ТрампНАТО
 
 
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