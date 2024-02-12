Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения политиков
Боррель о словах Трампа: НАТО не должна зависеть от настроения политиков
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа о НАТО и России, заявил, что альянс не должен зависеть от настроения политиков, и призвал всех "быть серьезными".
Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ - ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". Он также предупредил, что на посту президента не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения.
"Во время этой кампании (избирательной кампании в США - ред.) мы увидим и услышим много разного, но давайте будем серьезными: НАТО не может быть альянсом, работающим "по меню". Это военный альянс! Он не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни", - сказал глава евродипломатии в Брюсселе.
Он добавил, что не собирается комментировать все идеи, которые высказываются во время избирательной кампании в США. Боррель также подчеркнул, что альянс "либо есть, либо его нет".
Глава Евросовета Шарль Мишель на фоне этих критических заявлений экс-президента США заявил о необходимости срочно добиваться стратегической автономии Евросоюза и инвестировать в оборону.