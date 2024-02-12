https://ria.ru/20240212/nato-1926804017.html

Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения политиков

Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения политиков - РИА Новости, 12.02.2024

Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения политиков

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа о НАТО и России, заявил, что альянс не должен зависеть от... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:23

2024-02-12T11:23

2024-02-12T11:23

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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа о НАТО и России, заявил, что альянс не должен зависеть от настроения политиков, и призвал всех "быть серьезными". Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ - ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". Он также предупредил, что на посту президента не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения. "Во время этой кампании (избирательной кампании в США - ред.) мы увидим и услышим много разного, но давайте будем серьезными: НАТО не может быть альянсом, работающим "по меню". Это военный альянс! Он не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни", - сказал глава евродипломатии в Брюсселе. Он добавил, что не собирается комментировать все идеи, которые высказываются во время избирательной кампании в США. Боррель также подчеркнул, что альянс "либо есть, либо его нет". Глава Евросовета Шарль Мишель на фоне этих критических заявлений экс-президента США заявил о необходимости срочно добиваться стратегической автономии Евросоюза и инвестировать в оборону.

https://ria.ru/20240211/tramp-1926664548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, жозеп боррель, дональд трамп, нато