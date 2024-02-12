СМИ: в Европе началась паника после важного заявления Трампа о России
WP: слова Трампа об атаках РФ на НАТО вызвали недовольство европейских политиков
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о планах "поощрять атаки России" на страны НАТО вызвали беспокойство европейских политиков, пишет Washington Post.
"Комментарии Трампа, критикующие НАТО, раздражают союзников и разжигают европейские страхи", — говорится в публикации.
"Комментарии Трампа, критикующие НАТО, раздражают союзников и разжигают европейские страхи", — говорится в публикации.
Некоторые политики из ЕС заявили, что риторика экс-главы Белого дома представляет собой угрозу безопасности континента и отметили, что это стало еще одним напоминанием о необходимости меньше полагаться на Вашингтон, пишет WP.
"Все должны посмотреть это видео Трампа, а затем понять, что у Европы скоро может не остаться другого выбора, кроме как защищаться самостоятельно", — отметил депутат бундестага Норберт Реттген.
В свою очередь, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ему не платят, чтобы он волновался после таких заявлений и призвал Европу тратить больше денег на оборону.
Накануне Трамп заявил, что не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
"Все должны посмотреть это видео Трампа, а затем понять, что у Европы скоро может не остаться другого выбора, кроме как защищаться самостоятельно", — отметил депутат бундестага Норберт Реттген.
В свою очередь, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ему не платят, чтобы он волновался после таких заявлений и призвал Европу тратить больше денег на оборону.
Накануне Трамп заявил, что не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.