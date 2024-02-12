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СМИ: в Европе началась паника после важного заявления Трампа о России - РИА Новости, 12.02.2024
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09:54 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/nato-1926784289.html
СМИ: в Европе началась паника после важного заявления Трампа о России
СМИ: в Европе началась паника после важного заявления Трампа о России - РИА Новости, 12.02.2024
СМИ: в Европе началась паника после важного заявления Трампа о России
Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о планах "поощрять атаки России" на страны НАТО вызвали беспокойство европейских политиков, пишет Washington... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T09:54
2024-02-12T09:54
в мире
дональд трамп
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о планах "поощрять атаки России" на страны НАТО вызвали беспокойство европейских политиков, пишет Washington Post. "Комментарии Трампа, критикующие НАТО, раздражают союзников и разжигают европейские страхи", — говорится в публикации. Некоторые политики из ЕС заявили, что риторика экс-главы Белого дома представляет собой угрозу безопасности континента и отметили, что это стало еще одним напоминанием о необходимости меньше полагаться на Вашингтон, пишет WP. "Все должны посмотреть это видео Трампа, а затем понять, что у Европы скоро может не остаться другого выбора, кроме как защищаться самостоятельно", — отметил депутат бундестага Норберт Реттген. В свою очередь, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ему не платят, чтобы он волновался после таких заявлений и призвал Европу тратить больше денег на оборону. Накануне Трамп заявил, что не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
https://ria.ru/20240212/putin-1926778396.html
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в мире, дональд трамп, европа, россия, нато
В мире, Дональд Трамп, Европа, Россия, НАТО
СМИ: в Европе началась паника после важного заявления Трампа о России

WP: слова Трампа об атаках РФ на НАТО вызвали недовольство европейских политиков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о планах "поощрять атаки России" на страны НАТО вызвали беспокойство европейских политиков, пишет Washington Post.

"Комментарии Трампа, критикующие НАТО, раздражают союзников и разжигают европейские страхи", — говорится в публикации.
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Некоторые политики из ЕС заявили, что риторика экс-главы Белого дома представляет собой угрозу безопасности континента и отметили, что это стало еще одним напоминанием о необходимости меньше полагаться на Вашингтон, пишет WP.

"Все должны посмотреть это видео Трампа, а затем понять, что у Европы скоро может не остаться другого выбора, кроме как защищаться самостоятельно", — отметил депутат бундестага Норберт Реттген.

В свою очередь, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ему не платят, чтобы он волновался после таких заявлений и призвал Европу тратить больше денег на оборону.

Накануне Трамп заявил, что не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.

В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.

Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
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