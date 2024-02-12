https://ria.ru/20240212/nagrazhdenie-1926768923.html

Добровольцам отрядов "Барс" в зоне СВО вручили госнаграды

Добровольцам отрядов "Барс" в зоне СВО вручили госнаграды - РИА Новости, 12.02.2024

Добровольцам отрядов "Барс" в зоне СВО вручили госнаграды

Добровольцы отрядов "Барс" награждены государственными наградами в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T06:06

2024-02-12T06:06

2024-02-12T06:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898632584_0:309:3025:2011_1920x0_80_0_0_1b7fdc510dcfea9a8d769c53ed924d7d.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Добровольцы отрядов "Барс" награждены государственными наградами в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, добровольцы отрядов "Барс" награждены государственными наградами. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени отличившимся бойцам вручил начальник управления ГОМУ Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов", - сказали в ведомстве. Туляганов поблагодарил личный состав отрядов за самоотверженность и мужество при выполнения боевых задач, при отражении атак противника, а также в ходе ведения наступательных действий. Государственные награды отличившимся участникам специальной военной операции вручаются непосредственно на передовой. "Сразу после награждения добровольцы отрядов "Барс" вернулись на позиции для дальнейшего выполнения боевых задач", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы рф