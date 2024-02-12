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Добровольцам отрядов "Барс" в зоне СВО вручили госнаграды
Добровольцам отрядов "Барс" в зоне СВО вручили госнаграды - РИА Новости, 12.02.2024
Добровольцам отрядов "Барс" в зоне СВО вручили госнаграды
Добровольцы отрядов "Барс" награждены государственными наградами в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T06:06
2024-02-12T06:06
2024-02-12T06:06
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Добровольцы отрядов "Барс" награждены государственными наградами в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, добровольцы отрядов "Барс" награждены государственными наградами. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени отличившимся бойцам вручил начальник управления ГОМУ Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов", - сказали в ведомстве. Туляганов поблагодарил личный состав отрядов за самоотверженность и мужество при выполнения боевых задач, при отражении атак противника, а также в ходе ведения наступательных действий. Государственные награды отличившимся участникам специальной военной операции вручаются непосредственно на передовой. "Сразу после награждения добровольцы отрядов "Барс" вернулись на позиции для дальнейшего выполнения боевых задач", - добавили в министерстве.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Добровольцам отрядов "Барс" в зоне СВО вручили госнаграды
МО: добровольцам отрядов "Барс" в зоне спецоперации вручили госнаграды
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Добровольцы отрядов "Барс" награждены государственными наградами в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
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"За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, добровольцы отрядов "Барс" награждены государственными наградами. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени отличившимся бойцам вручил начальник управления ГОМУ Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов", - сказали в ведомстве.
Туляганов поблагодарил личный состав отрядов за самоотверженность и мужество при выполнения боевых задач, при отражении атак противника, а также в ходе ведения наступательных действий.
Государственные награды отличившимся участникам специальной военной операции вручаются непосредственно на передовой.
"Сразу после награждения добровольцы отрядов "Барс" вернулись на позиции для дальнейшего выполнения боевых задач", - добавили в министерстве.
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