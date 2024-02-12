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Надеждин подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК - РИА Новости, 12.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:45 12.02.2024 (обновлено: 14:15 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/nadezhdin-1926839977.html
Надеждин подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК
Надеждин подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК - РИА Новости, 12.02.2024
Надеждин подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК
Политик Борис Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, что подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК в регистрации его кандидатуры на выборы... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:45
2024-02-12T14:15
выборы президента россии — 2024
политика
россия
борис надеждин
цик рф
верховный суд рф
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, что подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК в регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ, 16 февраля он планирует подать третий иск.Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой."Я подаю три иска в Верховный Суд. Главный - об оспаривании отказа в регистрации... Для того, чтобы оспорить отказ в моей регистрации, необходимо связаться с тысячами граждан по всей России. Так мы сможем оспорить несоответствия. Но для этого нужно время. По этой причине главный иск мы подадим позже, до 16 февраля. Сегодня подаем два других: об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков", - сообщил Надеждин. Он также добавил, что подписи в его поддержку оставляли живые люди, а забракованы многие подписи были из-за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, борис надеждин, цик рф, верховный суд рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин, ЦИК РФ, Верховный суд РФ
Надеждин подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК

Надеждин оспорит отказ ЦИК в регистрации тремя исками в Верховный суд

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, что подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК в регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ, 16 февраля он планирует подать третий иск.
Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой.
"Я подаю три иска в Верховный Суд. Главный - об оспаривании отказа в регистрации... Для того, чтобы оспорить отказ в моей регистрации, необходимо связаться с тысячами граждан по всей России. Так мы сможем оспорить несоответствия. Но для этого нужно время. По этой причине главный иск мы подадим позже, до 16 февраля. Сегодня подаем два других: об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков", - сообщил Надеждин. Он также добавил, что подписи в его поддержку оставляли живые люди, а забракованы многие подписи были из-за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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