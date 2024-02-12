Надеждин подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК
Надеждин оспорит отказ ЦИК в регистрации тремя исками в Верховный суд
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, что подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК в регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ, 16 февраля он планирует подать третий иск.
Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой.
"Я подаю три иска в Верховный Суд. Главный - об оспаривании отказа в регистрации... Для того, чтобы оспорить отказ в моей регистрации, необходимо связаться с тысячами граждан по всей России. Так мы сможем оспорить несоответствия. Но для этого нужно время. По этой причине главный иск мы подадим позже, до 16 февраля. Сегодня подаем два других: об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков", - сообщил Надеждин. Он также добавил, что подписи в его поддержку оставляли живые люди, а забракованы многие подписи были из-за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.