https://ria.ru/20240212/nadezhdin-1926839977.html

Надеждин подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК

Надеждин подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК - РИА Новости, 12.02.2024

Надеждин подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК

Политик Борис Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, что подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК в регистрации его кандидатуры на выборы... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:45

2024-02-12T13:45

2024-02-12T14:15

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, что подаст в Верховный суд два иска об оспаривании отказа ЦИК в регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ, 16 февраля он планирует подать третий иск.Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой."Я подаю три иска в Верховный Суд. Главный - об оспаривании отказа в регистрации... Для того, чтобы оспорить отказ в моей регистрации, необходимо связаться с тысячами граждан по всей России. Так мы сможем оспорить несоответствия. Но для этого нужно время. По этой причине главный иск мы подадим позже, до 16 февраля. Сегодня подаем два других: об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков", - сообщил Надеждин. Он также добавил, что подписи в его поддержку оставляли живые люди, а забракованы многие подписи были из-за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, борис надеждин, цик рф, верховный суд рф