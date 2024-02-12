https://ria.ru/20240212/nablyudateli-1926913417.html
Представители ЦИК России будут наблюдать за выборами депутатов в Белоруссии
Представители ЦИК России будут наблюдать за выборами депутатов в Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2024
Представители ЦИК России будут наблюдать за выборами депутатов в Белоруссии
Представители ЦИК России 25 февраля примут участие в наблюдении за выборами депутатов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, сообщила РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:43
2024-02-12T17:43
2024-02-12T17:43
парламентское собрание союза беларуси и россии
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 12 фев— РИА Новости. Представители ЦИК России 25 февраля примут участие в наблюдении за выборами депутатов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. "В Республику Беларусь обязательно поедет делегация ЦИК России, чтобы принять участие в наблюдении за парламентскими выборами", - сказала Памфилова на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым, ее слова приводятся на сайте ЦИК. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 8 созыва пройдут 25 февраля 2024 года. Во время встречи представители ЦИК РФ также рассказали о подготовке к предстоящим выборам президента России. "Дмитрий Крутой отметил, что делегация ЦИК Республики Беларусь планирует принять участие в наблюдении за российскими выборами", - сообщается на сайте ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240207/belorussiya-1925988672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, политика, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Политика, Россия, Белоруссия