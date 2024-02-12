Рейтинг@Mail.ru
Представители ЦИК России будут наблюдать за выборами депутатов в Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:43 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/nablyudateli-1926913417.html
Представители ЦИК России будут наблюдать за выборами депутатов в Белоруссии
Представители ЦИК России будут наблюдать за выборами депутатов в Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2024
Представители ЦИК России будут наблюдать за выборами депутатов в Белоруссии
Представители ЦИК России 25 февраля примут участие в наблюдении за выборами депутатов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, сообщила РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:43
2024-02-12T17:43
парламентское собрание союза беларуси и россии
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
политика
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg
МОСКВА, 12 фев— РИА Новости. Представители ЦИК России 25 февраля примут участие в наблюдении за выборами депутатов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. "В Республику Беларусь обязательно поедет делегация ЦИК России, чтобы принять участие в наблюдении за парламентскими выборами", - сказала Памфилова на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым, ее слова приводятся на сайте ЦИК. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 8 созыва пройдут 25 февраля 2024 года. Во время встречи представители ЦИК РФ также рассказали о подготовке к предстоящим выборам президента России. "Дмитрий Крутой отметил, что делегация ЦИК Республики Беларусь планирует принять участие в наблюдении за российскими выборами", - сообщается на сайте ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240207/belorussiya-1925988672.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_306:0:2573:1700_1920x0_80_0_0_a5f8f1797094563c247a961bf859702a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, политика, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Политика, Россия, Белоруссия

Представители ЦИК России будут наблюдать за выборами депутатов в Белоруссии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев— РИА Новости. Представители ЦИК России 25 февраля примут участие в наблюдении за выборами депутатов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«
"В Республику Беларусь обязательно поедет делегация ЦИК России, чтобы принять участие в наблюдении за парламентскими выборами", - сказала Памфилова на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым, ее слова приводятся на сайте ЦИК.
Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 8 созыва пройдут 25 февраля 2024 года.
Во время встречи представители ЦИК РФ также рассказали о подготовке к предстоящим выборам президента России.
"Дмитрий Крутой отметил, что делегация ЦИК Республики Беларусь планирует принять участие в наблюдении за российскими выборами", - сообщается на сайте ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Объявление о Едином дне голосования 2024 в Минске - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
ГД примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии
7 февраля, 17:40
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФПолитикаРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала