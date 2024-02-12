https://ria.ru/20240212/nablyudateli-1926913417.html

Представители ЦИК России будут наблюдать за выборами депутатов в Белоруссии

Представители ЦИК России будут наблюдать за выборами депутатов в Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2024

Представители ЦИК России будут наблюдать за выборами депутатов в Белоруссии

Представители ЦИК России 25 февраля примут участие в наблюдении за выборами депутатов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, сообщила РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:43

2024-02-12T17:43

2024-02-12T17:43

парламентское собрание союза беларуси и россии

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

политика

россия

белоруссия

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МОСКВА, 12 фев— РИА Новости. Представители ЦИК России 25 февраля примут участие в наблюдении за выборами депутатов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. "В Республику Беларусь обязательно поедет делегация ЦИК России, чтобы принять участие в наблюдении за парламентскими выборами", - сказала Памфилова на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым, ее слова приводятся на сайте ЦИК. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 8 созыва пройдут 25 февраля 2024 года. Во время встречи представители ЦИК РФ также рассказали о подготовке к предстоящим выборам президента России. "Дмитрий Крутой отметил, что делегация ЦИК Республики Беларусь планирует принять участие в наблюдении за российскими выборами", - сообщается на сайте ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240207/belorussiya-1925988672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, политика, россия, белоруссия