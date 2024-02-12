Российская экономика развивается лучше, чем ожидалось, сообщили в МВФ
Замглавы МВФ Гопинат: российская экономика развивается лучше, чем ожидалось
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Российская экономика развивается лучше, чем ожидалось, заявила первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.
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"Мы находимся на отчетливой территории положительного роста, она (российская экономика. — Прим. ред.) справляется лучше, чем мы ожидали", — сообщила специалист.
По ее словам, в прошлом году в адрес МВФ звучала критика из-за прогнозов по перспективам роста экономики России.
"Думаю, что теперь все признают, что данные цифры являются актуальными", — подчеркнула Гопинат.
В январе главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша также признал, что российская экономика демонстрирует лучшие темпы роста, чем прогнозировали в фонде.
В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель изменили в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023-го.
Как сообщил в начале января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда страну "душат, давят" санкциями со всех сторон.