https://ria.ru/20240212/mvf-1926959875.html

Российская экономика развивается лучше, чем ожидалось, сообщили в МВФ

Российская экономика развивается лучше, чем ожидалось, сообщили в МВФ - РИА Новости, 12.02.2024

Российская экономика развивается лучше, чем ожидалось, сообщили в МВФ

Российская экономика развивается лучше, чем ожидалось, заявила первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью журналу... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T21:26

2024-02-12T21:26

2024-02-12T21:52

экономика

россия

мвф

дальний восток

германия

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Российская экономика развивается лучше, чем ожидалось, заявила первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью журналу Foreign Policy."Мы находимся на отчетливой территории положительного роста, она (российская экономика. — Прим. ред.) справляется лучше, чем мы ожидали", — сообщила специалист.По ее словам, в прошлом году в адрес МВФ звучала критика из-за прогнозов по перспективам роста экономики России."Думаю, что теперь все признают, что данные цифры являются актуальными", — подчеркнула Гопинат.В январе главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша также признал, что российская экономика демонстрирует лучшие темпы роста, чем прогнозировали в фонде.В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель изменили в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023-го.Как сообщил в начале января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда страну "душат, давят" санкциями со всех сторон.

https://ria.ru/20240212/putin-1926851575.html

https://ria.ru/20240117/rossiya-1921881637.html

россия

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экономика, россия, мвф, дальний восток, германия, владимир путин