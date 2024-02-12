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Карлсон признал, что Москва намного приятнее любого города в США - РИА Новости, 12.02.2024
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17:52 12.02.2024 (обновлено: 18:31 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/moskva-1926916044.html
Карлсон признал, что Москва намного приятнее любого города в США
Карлсон признал, что Москва намного приятнее любого города в США - РИА Новости, 12.02.2024
Карлсон признал, что Москва намного приятнее любого города в США
Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США, заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:52
2024-02-12T18:31
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США, заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.&quot;Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 миллионами человек, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. &lt;...&gt; Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США&quot;, — рассказал он.При этом журналист отметил, что собирается продолжать жить в Соединенных Штатах. Такер Карлсон побывал в российской столице на прошлой неделе. Он посетил балет "Спартак" в Большом театре, ресторан быстрого питания "Вкусно — и точка", а также, по сообщениям СМИ, сходил в магазин "Ашан". Кроме того, журналист взял интервью у Владимира Путина.Карлсон выложил его на своем сайте и различных платформах в ночь на 9 февраля. С момента опубликования оно набрало более 192 миллионов просмотров в соцсети Х, а на YouTube — более десяти миллионов. Интервью также разместили на сайте Кремля.В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
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в мире, москва, россия, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, сша, большой театр
В мире, Москва, Россия, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, США, Большой театр
Карлсон признал, что Москва намного приятнее любого города в США

Карлсон: Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США, заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«

"Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 миллионами человек, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. <...> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США", — рассказал он.

При этом журналист отметил, что собирается продолжать жить в Соединенных Штатах.
Такер Карлсон побывал в российской столице на прошлой неделе. Он посетил балет "Спартак" в Большом театре, ресторан быстрого питания "Вкусно — и точка", а также, по сообщениям СМИ, сходил в магазин "Ашан". Кроме того, журналист взял интервью у Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Карлсон выложил его на своем сайте и различных платформах в ночь на 9 февраля. С момента опубликования оно набрало более 192 миллионов просмотров в соцсети Х, а на YouTube — более десяти миллионов. Интервью также разместили на сайте Кремля.
В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
9 февраля, 04:28
 
В миреМоскваРоссияТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир ПутинСШАБольшой театр
 
 
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