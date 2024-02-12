https://ria.ru/20240212/moskva-1926916044.html

Карлсон признал, что Москва намного приятнее любого города в США

Карлсон признал, что Москва намного приятнее любого города в США - РИА Новости, 12.02.2024

Карлсон признал, что Москва намного приятнее любого города в США

Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США, заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:52

2024-02-12T17:52

2024-02-12T18:31

в мире

москва

россия

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

сша

большой театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925877295_0:196:2048:1348_1920x0_80_0_0_26290a49fd029435703238e30c067b79.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США, заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае."Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 миллионами человек, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. <...> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США", — рассказал он.При этом журналист отметил, что собирается продолжать жить в Соединенных Штатах. Такер Карлсон побывал в российской столице на прошлой неделе. Он посетил балет "Спартак" в Большом театре, ресторан быстрого питания "Вкусно — и точка", а также, по сообщениям СМИ, сходил в магазин "Ашан". Кроме того, журналист взял интервью у Владимира Путина.Карлсон выложил его на своем сайте и различных платформах в ночь на 9 февраля. С момента опубликования оно набрало более 192 миллионов просмотров в соцсети Х, а на YouTube — более десяти миллионов. Интервью также разместили на сайте Кремля.В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, россия, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, сша, большой театр