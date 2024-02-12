https://ria.ru/20240212/moskva-1926841333.html

Беспилотных роботов-уборщиков начали регулярно использовать в уборке Москвы

Беспилотных роботов-уборщиков начали регулярно использовать в уборке Москвы - РИА Новости, 12.02.2024

Беспилотных роботов-уборщиков начали регулярно использовать в уборке Москвы

Автономных беспилотных роботов-уборщиков "Пиксель" начали использовать в уборке нескольких территорий Москвы на регулярной основе, их разработчик планирует ко... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:51

2024-02-12T13:51

2024-02-12T13:54

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москва

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технологии

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Автономных беспилотных роботов-уборщиков "Пиксель" начали использовать в уборке нескольких территорий Москвы на регулярной основе, их разработчик планирует ко второй половине 2024 года выйти на серийное производство, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. По его словам, в 2023 году состоялись испытания первых в городе автономных беспилотных роботов-уборщиков "Пиксель". В качестве полигонов послужили Цифровое деловое пространство на улице Покровка и индустриальный парк "Руднево". "Мы приняли решение не только оставить их в парке на постоянной основе, но и расширить эксперимент – увеличить количество роботов до 12, а количество площадок для уборки – до пяти. С января 2024 года десять "Пикселей" участвуют в регулярной уборке прогулочных дорожек в парках "Кузьминки", где ранее проходили их испытания, а также "Сокольники" и 50-летия Октября", - рассказал мэр. Собянин уточнил, что "Пиксель" оснащен различным сменным навесным оборудованием, благодаря чему может работать круглый год и практически в любую погоду. "Электробатарея рассчитана на 16 часов автономной работы. При этом робот довольно шустрый: максимальная скорость – 10 километров в час, а во время работы – 5 километров в час", - рассказал мэр. Собянин уточнил, разработчик планирует уже ко второй половине 2024 года выйти на серийное производство. Тогда начнется постепенное внедрение беспилотной системы в городское хозяйство.

https://ria.ru/20240211/davlenie-1926699337.html

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москва, сергей собянин, технологии